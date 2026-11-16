Dalle prime apparenze di un malore a un'ipotesi di omicidio. È la svolta nelle indagini sulla morte di Domenica Onorati, 78 anni, trovata senza vita nella tarda mattinata di lunedì 16 novembre nella camera da letto della propria abitazione, in via Castelnuovo, a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Per la morte dell'anziana la Procura della Repubblica di Cassino ha disposto il fermo del marito, un pensionato di 80 anni che aveva lavorato per anni in una ditta di trasporti e che aveva chiamato i carabinieri dopo il ritrovamento del corpo.

Gli accertamenti eseguiti nell'abitazione hanno portato gli investigatori a prendere in considerazione una ricostruzione diversa da quella di un decesso per cause naturali. Sul corpo della donna sarebbero infatti stati rilevati alcuni segni compatibili con lesioni provocate da percosse, forse inferte a mani nude o con un bastone. Elementi che hanno spinto la Procura ad avviare ulteriori approfondimenti per chiarire le circostanze della morte e verificare le eventuali responsabilità del coniuge.

Per fare luce sulle cause del decesso è stato incaricato un medico legale, che dovrà effettuare l'autopsia e stabilire la natura delle lesioni, oltre a ricostruire la possibile dinamica dell'accaduto. Tra gli aspetti da verificare c'è anche l'eventuale presenza di segni riconducibili a episodi di violenza precedenti.

Proprio su questo punto si concentrano alcune delle testimonianze raccolte dagli inquirenti. Conoscenti della coppia avrebbero infatti riferito che Domenica Onorati sarebbe stata vittima da tempo dei maltrattamenti del marito. Dichiarazioni che hanno portato gli investigatori ad approfondire anche il passato familiare dei due coniugi.

La storia della coppia si intreccia infatti con un lungo periodo trascorso all'estero. I due si erano conosciuti in Canada, dove erano emigrati, e lì si erano sposati, prima di rientrare in Italia circa vent'anni fa. Secondo quanto riferito dai testimoni, anche durante la permanenza oltreoceano la donna avrebbe subito aggressioni, tanto da dover ricorrere in alcune occasioni alle cure ospedaliere.

Alla luce di queste segnalazioni, il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, starebbe valutando la possibilità di acquisire ulteriori informazioni anche attraverso verifiche in Canada, per ricostruire eventuali precedenti episodi di violenza e delineare il quadro dei rapporti tra i coniugi.

L'autopsia e gli ulteriori accertamenti investigativi saranno determinanti per chiarire le cause della morte della 78enne e verificare le ipotesi formulate dalla Procura. Il marito, nei cui confronti è stato disposto il fermo, è al centro delle indagini.