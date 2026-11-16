Le saracinesche che si abbassano non rappresentano soltanto un'attività commerciale che scompare, ma anche un servizio in meno per i residenti e un pezzo di vita cittadina che si spegne. È il quadro che emerge dai dati diffusi da Confcommercio, secondo cui tra il 2012 e il 2025 nove Comuni sardi hanno perso complessivamente 1.002 negozi al dettaglio, con una contrazione del 18,73%. Il dato più significativo riguarda Cagliari, dove in tredici anni è scomparso quasi un esercizio commerciale su quattro.

Per richiamare l'attenzione delle amministrazioni locali su un fenomeno che interessa centri grandi e piccoli, Confcommercio Sud Sardegna ha aderito alla mobilitazione nazionale “Viviamo le città – La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio”. L'iniziativa si è tradotta in una serie di incontri e nella consegna simbolica delle chiavi ai sindaci di Cagliari, Iglesias, Assemini, Capoterra, Muravera, Quartu Sant'Elena, Sant'Antioco e Serramanna.

Un gesto per trasformare la progressiva chiusura delle attività in una questione centrale delle politiche urbane. La proposta dell'associazione è avviare un percorso di collaborazione con le amministrazioni per individuare le fragilità delle reti commerciali, recuperare i locali inutilizzati e mettere in campo strumenti capaci di sostenere le imprese esistenti e incentivare nuove aperture.

"Quando chiude un negozio, il conto lo paga tutta la città - dichiara Marco Mainas, presidente di Confcommercio Sud Sardegna -. Lo pagano gli anziani che perdono un servizio vicino a casa, le famiglie costrette a spostarsi, i quartieri che vedono spegnersi le proprie strade. Queste chiavi raccontano un impoverimento che riguarda tutti. Le abbiamo consegnate ai sindaci per mettere insieme responsabilità e competenze: chiediamo che il commercio di prossimità diventi una componente stabile dei progetti di rigenerazione urbana".

I numeri restituiscono una situazione diffusa, seppure con intensità differenti da un territorio all'altro. Nel capoluogo le imprese del commercio al dettaglio sono passate dalle 2.113 del 2012 alle 1.589 del 2025, con una perdita di 524 attività e una flessione del 24,80%.

A Quartu Sant'Elena il saldo negativo è di 170 esercizi, passati da 1.413 a 1.243, pari a una diminuzione del 12,03%. A Iglesias le attività sono scese da 281 a 230, con 51 chiusure in più rispetto alle nuove aperture e una contrazione del 18,15%. A Capoterra il calo è stato di 47 unità, da 311 a 264, pari al 15,11%, mentre a Sant'Antioco si è passati da 220 a 178 negozi, con una riduzione del 19,09%.

La contrazione ha interessato anche gli altri centri presi in esame. Muravera ha perso 35 attività, passando da 167 a 132 (-20,96%); Serramanna ne conta 29 in meno, da 156 a 127 (-18,59%), mentre ad Assemini la diminuzione è stata più contenuta, con 17 esercizi in meno rispetto al 2012, da 392 a 375 (-4,34%).

Il quadro statistico comprende anche Carbonia, che registra la flessione percentuale più marcata tra i nove Comuni analizzati: le attività commerciali sono passate da 298 a 211, con una perdita di 87 esercizi e un calo del 29,19%.

Nel complesso, il numero dei negozi al dettaglio nei nove centri è diminuito da 5.351 a 4.349 in tredici anni. Una contrazione che, secondo Confcommercio, impone di superare gli interventi occasionali e inserire il sostegno al commercio di vicinato nelle strategie di sviluppo e rigenerazione urbana, per restituire vitalità ai centri cittadini e contrastare il progressivo svuotamento delle strade.