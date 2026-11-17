Una giornata speciale all'insegna della solidarietà, dei festeggiamenti, e della condivisione quella di domenica 15 novembre 2026 a Viddalba, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede per la sezione Avis comunale.

Un traguardo importante per un’associazione nata da pochi anni, ma che in questo tempo è riuscita a crescere e a diventare un punto di riferimento per la comunità, promuovendo la cultura della donazione e il valore del volontariato.

I numeri raccontano un significativo percorso di crescita: dai 27 donatori iniziali, l’associazione ha superato oggi quota cento. Un risultato importante per una realtà di un piccolo centro, raggiunto grazie all'instancabile lavoro della presidente Pasqualina Fadda, del direttivo e alla partecipazione dei cittadini.

"Dopo quasi quattro anni siamo passati dai 27 donatori iniziali a oltre cento. Per un paese piccolo come Viddalba è un risultato davvero importante e siamo molto soddisfatti del percorso fatto. Anche le donazioni sono migliorate e abbiamo registrato una crescita, nonostante un piccolo calo nei mesi di luglio e agosto, dovuto soprattutto alle temperature elevate. È un risultato che ci dà grande soddisfazione e che premia il lavoro portato avanti in questi anni", racconta con entusiasmo la presidente Pasqualina Fadda ai microfoni di Sardegna Live.

I locali, messi a disposizione dal Comune, si trovano in uno stabile recentemente ristrutturato in piazza Aldo Moro, di fronte alla chiesa della Santissima Vergine di Pompei. Una parte della struttura è stata successivamente concessa all'Avis, che potrà così disporre di uno spazio stabile per le proprie attività e per l'organizzazione del lavoro dei volontari.

"Come Amministrazione comunale abbiamo ritenuto importante sostenere questa iniziativa mettendo a disposizione dell'associazione questi locali, nella convinzione che le istituzioni debbano essere vicine a chi opera concretamente per il bene della collettività", ha dichiarato ai nostri microfoni il sindaco di Viddalba, Giovanni Andrea Oggiano, sottolineando come il volontariato rivesta un ruolo fondamentale soprattutto in una realtà come Viddalba. Il primo cittadino ha inoltre auspicato che la nuova sede possa diventare un punto di riferimento per i donatori, i volontari e tutti i cittadini, contribuendo a coinvolgere sempre più persone, soprattutto i giovani.

La giornata inaugurale è stata caratterizzata anche da un momento particolarmente significativo: la futura intitolazione della sede a Emanuela Loi, l'agente della Polizia di Stato originaria di Sestu, uccisa nella strage di via D'Amelio il 19 luglio 1992. Un omaggio che nasce da un legame personale della presidente Fadda, maturato durante una visita alla tomba dell'agente nel 2023.

"Nel 2023 mi sono trovata davanti alla tomba di Emanuela Loi e le ho fatto una promessa: dedicare alla sua memoria la nostra associazione - afferma Pasqualina con la voce rotta dall'emozione -. Ogni anno andiamo a Sestu per partecipare alla commemorazione e per me questo gesto ha un significato davvero speciale. È una promessa a cui tengo molto e che desideriamo realizzare ufficialmente, completando tutta la documentazione necessaria per l'intitolazione".

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti del mondo associativo, tra cui il capitano dei Carabinieri della Compagnia di Valledoria, il sacerdote, i presidenti Avis provinciale e regionale e il presidente dell'Avis di Perfugas, Giovanni De Marcus, a cui la sezione Avis di Viddalba è molto legata. Una partecipazione ampia e sentita, che ha confermato il legame e la collaborazione tra le diverse realtà associative del territorio.

"È stata un'inaugurazione bellissima, con una partecipazione ampia e molto gradita. È stata una giornata intensa, che si è conclusa anche più tardi del previsto, ma che ci ha regalato tante emozioni. Siamo una grande famiglia e si è visto ancora una volta quanto siano importanti l'affiatamento tra noi e la collaborazione con le Avis consorelle. È stata una vera giornata all'insegna del volontariato e della solidarietà", aggiunge Pasqualina Fadda.

Il programma si è aperto alle 9:30 con l'accoglienza nella sala congressi di via G.M. Angioy 5. Alle 10:45 il corteo dei labari ha raggiunto la chiesa della Santissima Vergine di Pompei, dove alle 11 è stata celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione si è svolta la benedizione della nuova sede in piazza Aldo Moro. La giornata è proseguita alle 13 con il saluto delle autorità e il pranzo a buffet.

Nonostante un inizio accompagnato da un forte temporale, il tempo è poi migliorato, regalando una giornata di sole e persino un arcobaleno, diventato quasi il simbolo di una festa particolarmente sentita.

Per l'Avis di Viddalba si apre così una nuova fase: una sede che non sarà soltanto uno spazio operativo, ma una vera casa del volontariato, dove continuare a promuovere la donazione del sangue e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità che ha dimostrato di saper crescere attraverso la solidarietà.