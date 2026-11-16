Il Caseificio Garau di Mandas ha ospitato un nuovo appuntamento della manifestazione “I Concerti della Via Lattea”, il progetto di Spazio Aperto sostenuto dalla Regione Sarda che porta la musica direttamente all'interno delle aziende del territorio, trasformando i luoghi della produzione in spazi di incontro, cultura e condivisione aperti alla cittadinanza.

Protagonisti del pomeriggio sono stati Carla Denule, Luna Melis e Valerio Scanu: tre personalità artistiche differenti, accomunate dal legame con la Sardegna e da percorsi musicali che hanno saputo conquistare il pubblico anche oltre i confini nazionali.

Apre le danze -è il caso di dirlo!- Carla Denule, accompagnata da Samuele Desogus alla chitarra, interprete di grande sensibilità e voce conosciuta per la valorizzazione della tradizione musicale sarda. L'artista ozierese vanta un percorso artistico di rilievo, che l'ha portata a esibirsi anche in importanti contesti internazionali. Nel 2006 è stata protagonista alle Olimpiadi invernali di Torino, mentre nel 2025 ha rappresentato la musica sarda all'Expo di Osaka, in Giappone. Il suo repertorio attraversa le melodie più rappresentative della tradizione isolana, con aperture verso sonorità e linguaggi musicali differenti.

Il secondo tempo è affidato a Luna Melis: il pubblico ha accolto molto calorosamente il giovane talento -originario di Uta- che si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor 2018, dove ha conquistato il terzo posto nella finale della dodicesima edizione.

Cantante e interprete capace di spaziare tra pop e rap, Luna ha dimostrato fin dagli esordi una personalità musicale originale, portando avanti un percorso artistico che unisce influenze contemporanee e identità personale.

Chiude il pomeriggio Valerio Scanu, uno dei nomi più conosciuti della musica pop italiana.

Nato a La Maddalena, ha raggiunto la popolarità nazionale con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, classificandosi al secondo posto nell'edizione 2008-2009. Il successo è poi arrivato nel 2010 con la vittoria al Festival di Sanremo grazie al brano “Per tutte le volte che...”, affermazione che ha consacrato la sua carriera e lo ha portato a conquistare importanti riconoscimenti e un vasto pubblico.

​Ad accogliere i tre artisti è stata una realtà imprenditoriale che rappresenta una delle più significative storie di tradizione, qualità e capacità produttiva della Sardegna.

​Il Caseificio Antonio Garau di Mandas affonda le proprie radici nel 1880, quando Antonio Garau avviò un'attività destinata a diventare una delle più longeve realtà casearie dell'Isola. Oggi, giunta alla quarta generazione familiare, l'azienda continua a custodire e rinnovare un patrimonio di conoscenze artigianali, con una produzione che valorizza il latte degli allevamenti sardi e le antiche tecniche di lavorazione e stagionatura.

​Un'eccellenza che negli ultimi anni ha raccolto importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Nel solo 2025 il Caseificio Garau ha conquistato sette medaglie ai World Cheese Awards, con due ori, tre argenti e due bronzi, portando sul podio mondiale diverse produzioni, tra cui Cardureu e Su Nuraxi. Nel giugno 2026 è arrivato un ulteriore straordinario risultato agli International Cheese & Dairy Awards, con otto medaglie complessive: tre ori, tre argenti e due bronzi. Tra i prodotti premiati figurano Su Crabittu, Colline di Mandas, Su Nuraxi, Blue Marina e Piccante di Trexenta.

​Risultati che testimoniano la capacità di un'azienda familiare di affermarsi nel panorama caseario internazionale, mantenendo saldo il legame con la propria storia, con il territorio della Trexenta e con la tradizione agroalimentare sarda.

​L'appuntamento di sabato ha rappresentato dunque un'altra occasione per far dialogare due importanti espressioni dell'identità isolana: la musica e le produzioni di qualità, in un percorso di valorizzazione delle aziende, degli artisti e delle eccellenze locali.