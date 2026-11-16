Si è chiusa con un bilancio più che positivo e una straordinaria cornice di pubblico la due giorni di eventi che il 14 e 15 novembre 2026 ha trasformato Tonara nella capitale della poesia, della lingua sarda e della musica popolare. Presso la palestra ITI di Via Gallura, la XXVIII Rassegna di Canti e Musiche Popolari, la XII Rassegna Internazionale di Cori e la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario in Lingua Sarda "Po Peppinu Mereu" hanno registrato una partecipazione calorosa e sentita, confermando la vitalità di un progetto culturale capace di unire generazioni diverse nel ricordo del grande poeta tonarese a 154 anni dalla sua nascita.

La manifestazione, a ingresso gratuito, è stata organizzata con grande dedizione dal Coro Polifonico Femminile Tonara con il prezioso sostegno del Comune e della Regione Sardegna, del BIM Taloro, della Pro Loco Tonara, del Centro Commerciale Naturale, di Federcori e della Fondazione di Sardegna, avvalendosi della direzione artistica della Maestra Giovanna Demurtas e della conduzione di Giuliano Marongiu.

Ai microfoni di Sardegna Live, i protagonisti e le istituzioni hanno tracciato il bilancio di questa edizione di successo, soffermandosi sul valore della lingua sarda, sul ruolo delle donne nella comunità e sull'eredità intramontabile di Peppinu Mereu.

Gianfranco Tore, presidente della commissione del concorso in lingua sarda

“Durante le valutazioni abbiamo discusso utilizzando diversi parametri, in particolare quelli che lo stesso Mereu utilizzava, cioè la capacità di esprimere sentimenti. Dall’amore, alla tristezza, fino allo sconforto. Ma anche quei sentimenti di denuncia sociale, delle diseguaglianze. Questo è il vero messaggio di Mereu, quello che è entrato nell’identità collettiva di tutta la Sardegna. E molti di questi poeti, che guardano a Mereu come un maestro, si sono misurati proprio su queste tematiche. E noi su queste tematiche li abbiamo esaminati”.

“Uno degli obiettivi che ci siamo posti è stato quello della diffusione della lingua sarda. Quindi abbiamo diffuso il bando del concorso un po’ in tutta la Sardegna, ma anche nelle associazioni dei sardi in Italia. Quest’anno ci hanno scritto persino dall’Argentina. La nostra speranza è riposta soprattutto nei bambini, infatti c’è una sezione del concorso che stimola la composizione in lingua sarda da parte delle scuole, e con un certo successo, poiché quest’anno si sono cimentati anche sul rapporto fra poesia e musica”.

“Mereu ancora oggi è considerato un maestro inimitabile. Gran parte dei poeti che si cimentano nella lingua sarda guardano a lui come un punto di riferimento. Dunque, quello che è il suo messaggio è stato incorporato ed è presente nella maggior parte delle poesie rappresentate”.

Caterina Carboni, presidente del Coro Polifonico Femminile Tonara

“Ai fini organizzativi è un impegno piuttosto importante, che il nostro coro porta avanti già da diversi anni. L’obiettivo principale è quello di coinvolgere e far conoscere alle nuove generazioni le nostre tradizioni e il nostro grande poeta, Peppinu Mereu”.

“La forza che ci permette di portare avanti questo progetto, è dovuta all’unione del nostro coro che con caparbietà, ogni anno, porta a compimento questa importante manifestazione”.

“Quest’anno si festeggiano i 154 anni dalla nascita di Peppinu Mereu, per noi è fondamentale portare avanti questo progetto, in modo tale che le nuove generazioni possano fare tesoro di questo patrimonio che la comunità tonarese custodisce da decenni”.

Maestra Giovanna Demurtas, direttrice del coro e direttore artistico

“Il filo conduttore della serata è stata, quest’anno come nelle altre edizioni, l’attinenza tra la poesia e la musica. Noi celebriamo il nostro poeta, ma i cori che vengono ospiti portano le loro esperienze. E’ un lavoro di grande importanza dal punto di vista tradizionale, il connubio tra musica e poesia”.

“Il canto corale ha un ruolo importantissimo, perché è tradizione che ogni coro lavori sulle proprie poesie o, comunque, quelle dei propri poeti. Le musiche tradizionali diventano, molto spesso, dei canti che vengono eseguiti dai cori del proprio paese in rappresentanza della loro vita e della loro antropologia”.

“Dirigere diversi cori è molto importante, perché conoscere le persone a fondo e creare dei rapporti di amicizia fra le varie realtà di paesi, anche distanti fra di loro, permette di creare quel senso di comunità, di associazionismo, condividere diverse realtà legate, appunto, anche ai poeti dei diversi paesi”.

Salvatore Urru, sindaco di Tonara

“La figura di Mereu per la comunità tonarese è fondamentale. Infatti, l’attività dell’amministrazione comunale è mirata alla valorizzazione e alla diffusione sia della figura del poeta che dei contenuti della poesia. Oggi con questo concorso facciamo una tappa importante, ma non è ancora sufficiente. Sono state coinvolte le scuole, ed è un passo fondamentale, ma bisogna insistere in un percorso che veda protagonista tutta la comunità. Questo è l’intento che intende perseguire l’amministrazione, con una serie di iniziative già messe in cantiere, che prenderanno avvio nel 2027”.

“Il coro femminile riveste un’importanza fondamentale, non solo perché simbolo della comunità. Alcuni giorni fa era a Catania e ci ha onorato presenziando ad un importante festival a caratura internazionale. E’ inoltre presente in tutte le iniziative culturali che propone l’amministrazione, di concerto con le altre associazioni, così come il coro maschile intitolato a Peppinu Mereu, e la stessa Pro loco. Ma devo rimarcare che il coro femminile, oltre al canto, è anche da salvaguardia per alcune tradizioni: da quelle dolciarie a quelle culturali, dal pane al torrone. Il ruolo della donna nella comunità di Tonara era fondamentale ieri e lo è ancora oggi”.

“La due giorni appena conclusa riveste un’importanza strategica nel progetto di crescita della comunità, perché oggi Mereu è il poeta maggiormente cantato dai cori a tenore e da quelli polifonici. ‘Nanneddu meu’ è l’esempio classico di una modalità canora che trova spazio sia in questi cori che nella musica di altro genere. Il rilancio della comunità passa attraverso la valorizzazione e la divulgazione dell’opera di Mereu, perché Mereu è il figlio più illustre, il figlio che nel disagio e in una vita breve ha saputo lasciare un segno indelebile per questa comunità e per la cultura sarda più in generale”.

Giuliano Marongiu, presentatore della manifestazione

“Poesia, musica e cultura. Questo spazio raccoglie davvero il sentimento dei protagonisti che ogni anno si incontrano per raccontare parti di storie che animano la vita associativa di ogni esperienza che qua prende forma. Tonara è la culla della poesia, di una lingua che si può cantare, e che può essere interpretata da tutte le diverse espressioni che arricchiscono il panorama artistico e culturale dell’Isola. L’evento di Tonara lo rende particolare proprio perché si svolge in questo luogo, dove tutto anima la bellezza di un racconto che attraverso le voci si manifesta”.

“Peppinu Mereu è sicuramente uno dei grandi poeti della nostra terra. Qua ha le sue radici, ma queste radici hanno fin da subito guardare lontano. Un artista, un poeta, un’espressione: si è spento a soli 29 anni, eppure quei versi continuano a camminare. Hanno guardato fin da allora lontano e continuano ad avere una visione nell’attualità, in un contesto che rende vivo il significato di quella visione che si è espressa attraverso la bellezza, la forma e la musicalità della nostra lingua. Peppinu Mereu continua a parlare alle nuove generazioni perché è stato colui che ha saputo davvero, con lungimiranza, interpretare il suo tempo e anche quello che sarebbe venuto dopo di lui”.

“Una manifestazione come questa continua a lasciare il segno nel tempo che scorre, e sicuramente rispecchia quello spirito che l’ha animata fin dalla sua prima volta. Tutto questo è dovuto alla forza, alla determinazione, al carattere e all’entusiasmo di queste donne che fanno parte del Coro femminile Tonara, che non lasciano nulla al caso, e che con la loro straordinaria umanità, la loro voglia di accogliere chi arriva, riescono a creare quel contesto giusto, quell’atmosfera, che fa di questa manifestazione quel successo costante che non è mai venuto meno e che, anzi, anno dopo anno aumenta e diventa un incontro con la bellezza che sanno rappresentare e manifestare”.