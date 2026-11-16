Prosegue spedito il percorso di crescita di Paul Mendy, che dopo il buon avvio di stagione col Cagliari (due gol fra campionato e Coppa Italia) ha trovato anche la prima rete con la Nazionale senegalese. Il giovane centravanti è stato convocato per la prima volta dal ct del Senegal Patrick Vieira, proprio in occasione della pausa Nazionali avvenuta nell'ultima settimana.

Mendy ha esordito lo scorso 12 novembre con i Leoni della Teranga nella sfida di qualificazione alla Coppa d'Africa 2027 contro il Sudan, vinta per 4-1. Questa sera, a distanza di quattro giorni dall'esordio, è andato a segno nella partita di ritorno vinta 4-2.

Il classe 2007 ha siglato la rete che ha chiuso il match, al 91', superando con freddezza il portiere a tu per tu. Un'ottima notizia anche per il Cagliari che continua a crescere il suo giovane talento, 19 anni appena, già protagonista con la Nazionale maggiore.