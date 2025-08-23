Sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre si allontanava a piedi dalla propria abitazione a Monserrato senza autorizzazione, durante un controllo del territorio dei Carabinieri nella serata di ieri, venerdì 22 agosto.

Dopo essere stato fermato e identificato, il 24enne disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, non è riuscito a dare spiegazioni sul suo comportamento ed è stato quindi arrestato per evasione, e condotto in caserma per le procedure standard.

Su ordine della Procura di Cagliari, il 24enne è stato riportato a casa dove rimarrà in attesa del processo con rito direttissimo fissato per la mattina di oggi.