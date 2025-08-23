Nell'ambito del programma di potenziamento dei servizi di sorveglianza per la stagione estiva, concordato con la Prefettura di Sassari, venticinque allievi marescialli del 95° corso "Argentera III" sono stati temporaneamente assegnati ai Reparti del Comando Provinciale di Sassari.

Attualmente al secondo anno di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L'Aquila, i militari hanno trascorso due settimane operando presso il Gruppo di Sassari e Olbia, nonché presso le Compagnie di Alghero e Porto Torres. Durante questo periodo, si sono dedicati alle normali attività operative, con un focus speciale sui servizi volti a contrastare il commercio abusivo organizzato e la vendita di prodotti contraffatti.

Inoltre, hanno partecipato ad altre iniziative istituzionali mirate a proteggere l'integrità economica del territorio provinciale, specialmente durante la stagione turistica più intensa.

Durante un incontro tenutosi presso la caserma "Finanziere Giovanni Gavino Tolis Medaglia d'Oro al Merito Civile", quartier generale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, il Colonnello Marco Sebastiani, Comandante Provinciale, ha dato il benvenuto agli allievi marescialli, esprimendo loro i migliori auguri per questa prima e significativa esperienza sul campo, nonché in vista del loro futuro inserimento nei reparti permanenti.