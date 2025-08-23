Più di 300 grammi di hashish già pronti per lo spaccio, 8,7 grammi di marijuana suddivisi in dosi e attrezzature per il taglio e il confezionamento della droga sono stati rinvenuti e sequestrati dai Carabinieri durante la notte appena trascorsa a Quartucciu, a Is Pissus.

L'intervento dei militari i del NORM – Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, coadiuvati dai colleghi della Stazione temporanea di Flumini di Quartu e da una Squadra Operativa di Supporto del 9° Battaglione Carabinieri "Sardegna" di Cagliari, è cominciato poco dopo mezzanotte, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una chiamata di emergenza da una donna, che segnalava una lite familiare in corso nella loro abitazione.

Una volta sul posto, i Carabinieri hanno gestito la situazione e, notando elementi sospetti, hanno deciso di procedere con una perquisizione domestica a seguito della quale è stata trovata la droga.

L'intervento si è concluso, intorno alle 1:30, con l'arresto di un uomo di 33 anni, residente a Quartucciu, autista di professione e già conosciuto dalle autorità, per detenzione di droga con l'intento di spaccio, figlio della donna che aveva fatto la segnalazione.

Dopo le formalità presso la Compagnia di Quartu Sant'Elena, l'uomo è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata successiva, dove verrà valutata la sua situazione giuridica.