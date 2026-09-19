Nuovi incarichi nella Questura di Nuoro, dove il questore Fortunato Marazzita ha formalizzato le funzioni assegnate a due commissari della Polizia di Stato arrivati lo scorso giugno al termine del percorso formativo alla Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Si tratta di Carla Carboni e Anna Bruna Barbera, che nei mesi successivi al loro arrivo hanno completato il tirocinio applicativo previsto dal percorso professionale. Il periodo di formazione sul campo ha permesso alle due funzionarie di confrontarsi con diversi servizi e contesti operativi, maturando esperienza anche durante i mesi estivi.

La commissaria Carla Carboni assume la dirigenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orgosolo, mentre la commissaria Anna Bruna Barbera è stata destinata alla guida dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Le due funzionarie prendono il posto, rispettivamente, del commissario capo Antimo Borrelli e del commissario capo Costantino Cardella, entrambi trasferiti in altra sede per assumere nuovi incarichi.