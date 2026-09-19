Scade il 21 settembre il termine per il deposito delle memorie difensive. La Corte d’Appello vaticana aveva disposto a marzo la rinnovazione del dibattimento dopo aver accolto le eccezioni della difesa

Riparte in autunno il processo d’appello sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato vaticana, che vede tra i principali imputati il cardinale Angelo Becciu. Il prossimo passaggio è fissato per il 29 ottobre, quando è prevista una nuova udienza.

Prima di quella data, le difese dovranno depositare le proprie memorie: il termine scade infatti lunedì 21 settembre.

Il procedimento arriva a questa nuova fase dopo l’ordinanza con cui, nel marzo scorso, la Corte d’Appello vaticana aveva accolto alcune eccezioni sollevate dalle difese, disponendo la «nullità relativa» del primo grado e la conseguente «rinnovazione del dibattimento».

La stessa ordinanza aveva inoltre disposto che il Promotore di Giustizia depositasse integralmente tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento istruttorio.

Sul nuovo passaggio processuale è intervenuto, interpellato dall’ANSA, Fabio Viglione, legale del cardinale Becciu: "Siamo sereni, non solo perché forti della totale innocenza del cardinale ma perché riteniamo assolutamente fondate le nostre questioni in diritto, anche sul piano processuale".