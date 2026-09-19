Momenti di tensione all’Aia, nei Paesi Bassi, dove una manifestazione organizzata da diversi gruppi di estrema destra contro le politiche dell’Unione Europea in materia di immigrazione e asilo è sfociata in scontri con la polizia.

I partecipanti, in gran parte vestiti di nero, hanno sfilato con bandiere, fumogeni e petardi, chiedendo l'adozione di politiche più rigide sui respingimenti. La situazione è rapidamente degenerata con il confronto tra i manifestanti e gli agenti, schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade interessate dalla protesta.

Nel corso dei tafferugli sono stati lanciati sassi e cartelli stradali contro le forze dell'ordine. Gli scontri hanno portato a diversi arresti.

La manifestazione era considerata ad alto rischio e sottoposta a un attento monitoraggio da parte delle autorità, anche per la sua vicinanza temporale all'anniversario di una precedente protesta della stessa matrice, organizzata all'Aia circa un anno fa.