Si è conclusa con il ritrovamento delle due bambine la ricerca delle sorelle di 12 e 8 anni scomparse a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. "Le bambine stanno bene", è stato riferito dopo il loro ritrovamento.

Le due sorelline sono state individuate all'interno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. A trovarle sono stati i volontari della Protezione civile, intervenuti dopo la segnalazione di una donna.

Secondo le prime informazioni, le bambine sarebbero rimaste all'interno del locale dalla serata di venerdì. Di loro non si avevano più notizie dalle 20:10 di ieri, 18 settembre, quando erano state viste per l'ultima volta.

Stamane il padre ha presentato denuncia ai Carabinieri, facendo scattare le ricerche. La famiglia aveva inoltre diffuso un appello attraverso i social, chiedendo a chiunque avesse informazioni di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Per individuare le due sorelle è stato attivato anche il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Caltanissetta. Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento delle bambine, che sono state trovate in buone condizioni.