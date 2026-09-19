È stata una notte complicata per Alghero, alle prese con i disagi provocati dal protrarsi dei lavori sull’acquedotto Coghinas 2, nel Sassarese. L’intervento dell’Enas, necessario per la sostituzione di un tratto della condotta, ha impedito il ripristino nei tempi previsti della normale fornitura.

A rendere più complessa la situazione è stata anche l’impossibilità di utilizzare, come inizialmente previsto, l’acqua proveniente dall’invaso del Cuga. I bassi livelli del lago hanno infatti reso l’acqua particolarmente torbida e melmosa, al punto da non poter essere filtrata e trasformata in acqua potabile. A comunicarlo è Abbanoa, che conta comunque di poter ripristinare la situazione in serata.

Nel frattempo, il gestore idrico ha dovuto programmare nuove interruzioni. Alle 11 i tecnici hanno sospeso l'erogazione ad Alghero a causa dello svuotamento dei serbatoi, provvedendo contemporaneamente a ricostituire le scorte necessarie per una riapertura temporanea alle 12.30, così da contenere i disagi durante l'ora di pranzo.

Restano escluse dalla riapertura alcune zone, tra cui Sant'Agostino e Fertilia, oltre a un ulteriore quartiere nel caso in cui fosse necessario intervenire per garantire l'equilibrio della rete. Dalle 15 è prevista una nuova chiusura dell'erogazione in tutta la città.

Per fronteggiare l'emergenza, Abbanoa ha già predisposto le prime autobotti, posizionate in via Corsica, via Moro e via De Gasperi. Altri mezzi saranno disponibili a Fertilia e Sant'Agostino. È inoltre in corso la preparazione di sacche d'acqua da distribuire alla popolazione qualora i lavori dovessero protrarsi ulteriormente.

Intanto, nella tarda mattinata, l'Enas ha avviato le operazioni per la riattivazione dell'acquedotto Coghinas 2, dopo la conclusione della sostituzione del tratto di tubazione danneggiato.

Se non emergeranno ulteriori imprevisti, in serata dovrebbe tornare disponibile la fornitura di acqua grezza destinata agli impianti di potabilizzazione di Abbanoa, consentendo progressivamente il ritorno alla normale erogazione in città.