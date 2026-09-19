Un avvio di stagione che va oltre ogni più rosea aspettativa: il Cagliari supera anche l'Udinese e vola momentaneamente in testa alla classifica, a pari punti con Roma e Inter che si sfideranno fra pochi minuti, alle 18. Una prova matura e concreta per i ragazzi di Pisacane, che hannno saputo soffrire, decisa ancora da Daniel Maldini bravo a sfruttare una disattenzione della difesa friulana. Per il fantasista rossoblù le polemiche dei giorni scorsi sono già alle spalle: dopo la soddisfazione della chiamata in azzurro arriva anche il terzo centro in campionato, ancora decisivo. I sardi salgono così a 12 punti in classifica, frutto di quattro vittorie e una sconfitta.

LA CRONACA

Il primo squillo è dell'Udinese con Zaniolo che carica dalla distanza ma non centra la porta difesa da Caprile. Ancora pericolosi i padroni di casa al 25', quando su un passaggio errato di Maldini nella propria area si avventa Davis, che supera Rodriguez con un tunnel e calcia di sinistro a giro, ma la sfera esce di un soffio. Al 35' sempre l'Udinese: Ekkelenkamp serve Kamara che mette in mezzo, Zaniolo liscia e Vojvoda spara alto. Due minuti più tardi Davis lascia il campo per infortunio, al suo posto Gueye. Sono ancora i bianconeri a spaventare gli ospiti sul finale di primo tempo: Caprile rischia con un rinvio intercettato dal neo entrato Gueye, l'attaccante calcia ma l'estremo difensore respinge con la gamba. Termina così un primo tempo principalmente a tinte bianconere.

All'intervallo esce anche Zaniolo per l'Udinese, dentro Chakvetadze. L'Udinese riparte forte anche nel secondo: prima Gueye e poi Kabasele non riescono a superare un super Caprile. I padroni di casa pagano la loro imprecisione e al primo errore il Cagliari punisce: al 54' pasticcio della difesa friulana, Maldini aproffitta di un retropassaggio sbagliato, con una finta inganna Okoye e lo batte col sinistro. 1-0. All'ora di gioco escono Maldini e Rodriguez per Kevin Carlos e Sugawara. All'83' ancora Caprile decisivo su un pallone ribattuto da Winks che stava per realizzare una sfortunata autorete. I disperati assalti dei friulani non danno frutti, il Cagliari oppone resistenza e ottiene un successo pesantissimo in trasferta, il quarto su cinque partite. I rossoblù tornano in Sardegna con tre punti in valigia e tanto, tanto entusiasmo.