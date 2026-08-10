La nuova sfida di ultra-endurance dell’atleta sardo Gabriele Catta, “L’Infinito Sardegna-Corsica”, è partita ieri mattina, domenica 9 agosto 2026, alle ore 9:30, dal porticciolo turistico di Marina Piccola a Cagliari.

L’impresa prevede stavolta circa 1.200 chilometri a nuoto, suddivisi in 50 tappe consecutive, lungo le coste di Sardegna e Corsica. L’obiettivo è completare la circumnavigazione delle due isole seguendo una rotta che, idealmente, disegna il simbolo dell’infinito (∞) tra Sardegna e Corsica.

Una sfida di lunga durata che richiederà non soltanto una notevole resistenza fisica, ma anche una complessa organizzazione logistica e una costante capacità di adattamento alle condizioni del mare.

Durante l’intera impresa Catta sarà affiancato dalla sua ragazza Alessia e da un team multidisciplinare di supporto, composto da medici, preparatori atletici e amici. Il gruppo seguirà le diverse tappe a bordo del “Samurai Jack”, l’imbarcazione dell’associazione New Sardinia Sail, che rappresenterà la base operativa dell’equipaggio e garantirà all’atleta l’assistenza necessaria durante il percorso.

Ma accanto alla componente sportiva, la nuova sfida di Catta porta con sé un importante obiettivo di solidarietà. “L’Infinito Sardegna-Corsica” sostiene infatti due realtà impegnate in ambito sociale e sanitario: ADMISS (Associazione Amici della Missione) e l’associazione “Isola Rara”.

ADMISS promuove da anni progetti dedicati alla solidarietà, allo sviluppo umano e alla cooperazione tra i popoli. “Isola Rara”, invece, opera in Sardegna a sostegno delle persone con malattie rare e delle loro famiglie, attraverso attività di supporto, sensibilizzazione e ricerca.

Quella iniziata a Cagliari rappresenta l’ultima di una lunga serie di imprese affrontate da Gabriele Catta, che negli anni ha scelto di unire la passione per lo sport alla solidarietà.

Nel 2022 l’atleta ha completato una traversata a nuoto non-stop di 52 chilometri, sostenendo la Fondazione AIRC. Nello stesso anno ha corso 21 maratone in 21 giorni, una in ciascuna delle 20 regioni italiane, a favore di AIRC e VOSM.

Nel 2024 Catta ha affrontato una nuova prova estrema, nuotando per 33 ore consecutive e percorrendo 102 chilometri da Tertenia a Cagliari, ancora una volta con l’obiettivo di sostenere la ricerca sul cancro.

Nel 2025, invece, ha portato a termine la sfida dei 21 Ironman in 21 giorni consecutivi, destinando l’iniziativa al sostegno di ABOS e ADMISS.

Ora una nuova pagina si apre con “L’Infinito Sardegna-Corsica”: 1.200 chilometri, 50 tappe e la circumnavigazione di Sardegna e Corsica. Gabriele Catta sarà in acqua, mentre il suo team lo accompagnerà a bordo del “Samurai Jack”, seguendolo lungo quello che si annuncia come uno dei percorsi più impegnativi della sua carriera nell’ultra-endurance.