Un dolore profondo ha scosso la comunità di Nuoro per la scomparsa prematura di Veronica Pili, deceduta all'ospedale San Francesco ad appena 23 anni dopo aver lottato con coraggio contro una grave malattia. La giovane lascia i genitori, la sorella minore Giorgia, i familiari e una vasta rete di amici segnati da un vuoto incolmabile.

Veronica coltivava grandi passioni e progetti per il futuro: il sogno di conseguire la laurea in Biologia, il desiderio di intraprendere una carriera professionale e l'amore per la pallavolo, sport che praticava con dedizione. Nelle ore successive alla notizia, sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e ricordo.

I funerali saranno celebrati domani mattina, martedì 11 agosto, nella parrocchia della Beata Maria Gabriella a Nuoro. Per il territorio nuorese si tratta di una giornata di grande lutto, segnata contemporaneamente anche dalla dolorosa perdita di Alessandra Marras, infermiera di 33 anni originaria di Orune, scomparsa a Sassari.