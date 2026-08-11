Il caldo continua a interessare l’Italia e anche nei prossimi giorni le temperature resteranno ben oltre la media stagionale. Le massime saranno diffusamente superiori ai 37 gradi, con punte di 39-40°C nelle aree interne, valori che arrivano a essere 7-8 gradi più alti rispetto alla media di metà agosto.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', la quarta ondata di calore potrebbe però avviarsi verso la conclusione tra lunedì 17 e martedì 18 agosto. Le prime indicazioni dei modelli prevedono infatti un calo delle temperature proprio a partire da quelle giornate.

L’evoluzione sarebbe legata a una perturbazione attualmente in movimento tra Stati Uniti e Canada. "In questo momento - nota Tedici - una forte instabilità sta colpendo la zona dei Grandi Laghi americani e si sta spingendo verso l'Oceano Atlantico. È molto probabile che questa perturbazione abbandoni gli States nei prossimi giorni per intraprendere un lungo viaggio: sfilerà sotto la Groenlandia, colpirà l'Islanda, attraverserà la Francia e, infine, si tufferà sull'Italia".

Nel frattempo, il caldo continuerà a farsi sentire anche durante le ore notturne, con un possibile picco delle temperature proprio nella notte di giovedì. "Raggiungeremo un probabile apice del caldo notturno nella giornata di giovedì".

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 12 agosto 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi orientali associati a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature; minime stazionarie o in lieve aumento, massime in diminuzione.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: giovedì 13 agosto 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi maggiori associati a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo; massime senza variazioni di rilievo.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani associati a possibili isolati rovesci o temporali deboli. Le temperature saranno generalmente stazionarie o localmente in lieve calo. I venti soffieranno a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.