Avrebbe tentato la cosiddetta “truffa del resto” all’interno di una tabaccheria del centro di Oliena, ma il titolare dell’attività si è accorto della manovra e ha chiamato i Carabinieri. Un 67enne proveniente da fuori regione, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per specifici pregiudizi di polizia, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Nuoro per tentata truffa.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio dello scorso 5 agosto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo sarebbe entrato nella tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette e, al momento del pagamento, avrebbe consegnato alla cassa una banconota da 100 euro, ricevendo regolarmente il resto.

A quel punto sarebbe scattato il tentativo di raggiro. Con atteggiamento concitato e insistente, il 67enne avrebbe iniziato a protestare con la cassiera, sostenendo di non aver ricevuto una banconota da 50 euro che faceva parte del resto. La banconota, secondo la ricostruzione dei militari, era stata invece già occultata con destrezza all’interno di una tasca.

Il titolare dell’esercizio commerciale si sarebbe però accorto immediatamente della manovra. Dopo aver affrontato l’uomo, ha chiamato il 112 e ne ha seguito i movimenti in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro, che hanno preso in consegna il 67enne e ricostruito quanto accaduto anche attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della tabaccheria.

A seguito della querela presentata dal titolare, l’uomo è stato denunciato per il reato di tentata truffa.