Non ce l’ha fatta Maddalena Carta, giovane e stimata medico di famiglia a Dorgali. La 36enne è deceduta nella serata di oggi al Brotzu di Cagliari, dove era ricoverata da alcuni giorni in condizioni gravissime.

Il malore era arrivato improvvisamente lo scorso venerdì sera. Era stata lei stessa, resasi conto della gravità della situazione, a chiamare il 118. Trasportata in un primo momento al San Francesco di Nuoro, i medici avevano disposto il trasferimento d’urgenza con l’elisoccorso al Brotzu a causa dell’aggravarsi del quadro clinico. Nonostante i tentativi dei sanitari, il suo cuore ha smesso di battere questa sera.

Da circa un anno era diventata punto di riferimento per centinaia di famiglie, conquistando in poco tempo la stima e l’affetto dei suoi assistiti. La notizia della sua morte ha gettato il paese nello sconforto. Da giorni la comunità seguiva con apprensione gli aggiornamenti sulle sue condizioni.