Un'alleanza strategica per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale della Sardegna. Nella giornata del 4 agosto è stato sottoscritto un importante accordo di collaborazione tra Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta e Azienda Speciale Parco di Porto Conte - Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana.

La cerimonia di firma dell’accordo si è svolta presso la sede del Parco Nazionale dell'Asinara a Porto Torres, alla presenza dei rispettivi direttori, Fabrizio Atzori per il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Vittorio Gazale per il Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta e Giulio Plastina per Azienda Speciale Parco di Porto Conte - Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana.

L'intesa rafforza una visione condivisa orientata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, geologico, storico e culturale della Sardegna, attraverso lo sviluppo di attività congiunte nei settori della ricerca scientifica, dell'innovazione, della formazione e della divulgazione.

L'accordo individua diversi ambiti prioritari di cooperazione tra i tre enti, tra cui la progettazione e la partecipazione a programmi di ricerca e a bandi regionali, nazionali ed europei; la promozione di attività formative, didattiche e di alta formazione; la diffusione della cultura scientifica e ambientale attraverso eventi e iniziative di comunicazione.

Il Commissario Straordinario del Parco Geominerario, Roberto Curreli, ha espresso viva soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come l'intesa “rappresenti un passo significativo verso una cooperazione sempre più strutturata tra le aree protette della Sardegna, con l'obiettivo di promuovere ricerca, sostenibilità, innovazione e crescita del territorio in una prospettiva nazionale e internazionale”.

Il Presidente del Parco dell’Asinara, Gianluca Mureddu, crede fortemente in questa collaborazione “dal momento che si sviluppa con l'intento di creare opportunità per il territorio. Al centro ci sono gli aspetti geologici unici dell'Asinara con una prospettiva innovativa e fruibile in grado di raccontare la sua storia millenaria a tutte le generazioni”.

Il Presidente dell’Azienda Speciale del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù, ha manifestato grande soddisfazione perché “con la firma del protocollo si rafforza il rapporto di collaborazione tra enti diversi ma tutti appartenenti alla Rete delle Aree Marine Protette e dei Parchi della Sardegna. Con questo accordo si vuole consolidare il concetto fondamentale di "sistema delle aree protette" e si lavora insieme per raggiungere l'obiettivo comune della valorizzazione del territorio in chiave sostenibile, anche valorizzando gli interessanti aspetti geologici della nostra isola, purtroppo spesso trascurati ma funzionali ad una conoscenza completa del territorio”.