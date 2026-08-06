Un uomo di 35 anni si trova ricoverato in fin di vita al centro ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, con ustioni estese al 70% del corpo, dopo essersi cosparso di liquido infiammabile dandosi fuoco all'interno della sua auto, sembra per una questione sentimentale.

L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è posizionato all'interno della propria auto, parcheggiata proprio di fronte all'abitazione della sua ex, e si sarebbe cosparso di liquido infiammabile prima di appiccare il fuoco. Avvolto dalle fiamme, spinto probabilmente dall'istinto di sopravvivenza, è riuscito a scendere dall'auto prima di accasciarsi a terra. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto per l'incendio del veicolo, hanno trovato il corpo ustionato dell'uomo vicino all'auto.

Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure al 35enne prima di trasferirlo d'urgenza in codice rosso e con prognosi riservata presso il nosocomio milanese. Gli accertamenti sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno ascoltato la donna. Ai militari l'ex fidanzata avrebbe riferito di essere stata vittima da circa un anno di ripetuti atti persecutori da parte dell'uomo, condotte che tuttavia non aveva mai denunciato prima alle forze dell'ordine.