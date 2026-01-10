Nella notte appena trascorsa, diverse pattuglie dei Carabinieri sono state impegnate in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, San Gavino Monreale e Villacidro.

L’operazione, predisposta dalla Compagnia Carabinieri di Villacidro nell’ambito del rafforzamento dei servizi disposto dal Comando Provinciale di Cagliari, ha visto l’impiego di oltre 20 militari, appartenenti alle Stazioni di Arbus, San Gavino e Gonnosfanadiga, oltre al Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nel corso della notte sono stati effettuati numerosi posti di controllo sia nei centri abitati sia lungo le principali arterie di collegamento e nelle strade di penetrazione agraria. Il bilancio dell’attività parla di oltre 90 persone identificate e circa 60 veicoli controllati.

L’azione coordinata, diretta personalmente dal Comandante della Compagnia di Villacidro, ha portato anche all’accertamento di diverse violazioni al Codice della strada, con sanzioni complessive superiori ai 1.500 euro, legate soprattutto a condotte di guida ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione.

Come reso noto dal Comando provinciale, i servizi straordinari proseguiranno anche nel corso del fine settimana, con l’obiettivo di mantenere elevati i livelli di sicurezza e di presenza sul territorio. L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione messo in campo dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari, finalizzato a tutelare l’incolumità dei cittadini, contrastare i comportamenti a rischio e prevenire i reati predatori, che incidono in modo significativo sulla sicurezza percepita dalla popolazione.