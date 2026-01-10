Movimenti sospetti in un’area poco illuminata di un giardino condominiale e un tentativo maldestro di allontanarsi alla vista delle pattuglie: così è scattato l’arresto di due uomini nella serata di ieri a Quartu Sant’Elena. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina hanno fermato un operaio di 31 anni e un disoccupato di 50, entrambi residenti nell’hinterland e ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio mirato di controllo del territorio, predisposto per contrastare lo spaccio nelle piazze del centro. I militari, supportati da personale in abiti civili, hanno notato i due uomini all’interno di un giardino condominiale, in atteggiamento sospetto. Quando si sono accorti dell’avvicinarsi dei Carabinieri in borghese e dell’auto di servizio con i lampeggianti accesi, hanno tentato di dileguarsi, attirando ulteriormente l’attenzione dei militari.

Fermati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di un consistente quantitativo di droga: 11 dosi di marijuana per oltre 15 grammi, cinque bustine contenenti infiorescenze della stessa sostanza per circa 4 grammi, una dose di hashish, nove dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi, oltre a 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Al termine delle formalità di rito, per i due è scattato l’arresto. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.