Dieci persone denunciate, tra cui due minorenni, droga e due coltelli a serramanico sequestrati, tre patenti ritirate e controlli anche sulle locazioni brevi. È il bilancio di un servizio straordinario condotto dai Carabinieri nei territori di Siniscola, Dorgali, San Teodoro e Budoni, intensificato nel periodo estivo con l’aumento delle presenze turistiche e della movida notturna.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tre persone sono finite nei guai: una sarebbe stata sorpresa mentre cedeva 0,73 grammi di cocaina e trovata in possesso di ulteriori 4,05 grammi della stessa sostanza e 5,62 grammi di hashish. Una seconda è stata fermata mentre avrebbe ceduto una dose di hashish ed è stata trovata con altra droga, mentre una terza è stata denunciata per la detenzione di 41,25 grammi di hashish.

Complessivamente dieci persone sono state inoltre segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli due persone sono state denunciate per porto ingiustificato di armi. I militari hanno sequestrato due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 27 centimetri.

Sul fronte della sicurezza stradale, tre conducenti sono stati denunciati dopo essere risultati positivi ai controlli etilometrici, con il conseguente ritiro della patente. Il dato più elevato è stato quello registrato per un automobilista sorpreso con un tasso alcolemico di 2,09 g/l, oltre quattro volte il limite consentito. Gli altri due conducenti hanno fatto registrare valori di 0,83 e 1,17 g/l.

I controlli hanno interessato anche il settore delle locazioni brevi. A Budoni due proprietari sono stati deferiti per l’omessa comunicazione delle persone alloggiate negli immobili destinati agli affitti brevi.

Per altri due immobili, sempre a Budoni, sono state invece contestate la mancata comunicazione al Comune relativa alle locazioni brevi e l’assenza del Codice identificativo nazionale (CIN). Sono state elevate due sanzioni amministrative da 1.933,33 euro ciascuna.

Al termine del servizio, i Carabinieri hanno sequestrato complessivamente 7,78 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana, 56,62 grammi di hashish e i due coltelli a serramanico.

L’attività, spiega l'Arma, rientra nel rafforzamento dei controlli sul territorio durante la stagione estiva, quando le località costiere registrano un forte incremento delle presenze e, con esse, cresce la necessità di presidiare le zone maggiormente interessate dalla vita notturna e dai flussi turistici.