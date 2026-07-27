I Carabinieri del Ris di Cagliari stanno attualmente conducendo una scrupolosa ispezione a Quartu Sant'Elena, nella casa dove Alessandro Pintus, 39 anni, reo confesso, come riferito dai militari, di aver sparato e ucciso il fratello Andrea, 42 anni, lo scorso giovedì, 23 luglio 2026.

Inoltre, hanno anche visitato il bar a Solanas dove, come ha confessato, Pintus ha tentato di uccidere sua moglie Michela Rubiu, di 47 anni, sparandole alla nuca e lasciandola in condizioni critiche.

Il colonnello Andrea Berti guida gli esperti dell'Arma nell'analisi dettagliata della dinamica degli spari, cercando di determinare l'ordine in cui sono stati effettuati i colpi e le posizioni di Alessandro, la moglie e il fratello al momento dell'incidente. È probabile che il team del Ris dovrà confrontare le dichiarazioni fatte spontaneamente da Alessandro al giudice durante l'interrogatorio, concentrandosi sui momenti in cui ha sparato e scegliendo di non rispondere ad altre domande relative alla controversia.

Nel frattempo, i militari della compagnia di Quartu Sant'Elena continuano le indagini per comprendere il movente dietro questi tragici eventi, aspettando ancora certezze in merito.