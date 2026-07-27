Nuove risorse, in provincia di Nuoro, per l’Arma dei Carabinieri: il Comando Provinciale ha accolto nell’ultima settimana 40 nuovi militari, di cui 14 marescialli e 26 carabinieri che saranno destinati a potenziare le Stazioni e le Compagnie dislocate sul territorio.

I nuovi arrivati stanno raggiungendo in queste ore le sedi di servizio presso le Stazioni dipendenti dalle 9 Compagnie Carabinieri territoriali, rafforzando il dispositivo di sicurezza in un’area vasta e caratterizzata da dinamiche territoriali complesse e da una storicità socio-criminale che richiede costante vigilanza e presenza dello Stato.

I neo giunti, giovani carabinieri al primo incarico territoriale, saranno impiegati nel rafforzamento della proiezione esterna delle Stazioni, considerate il vero punto di riferimento per le comunità locali e il primo contatto tra cittadini e istituzioni della sicurezza pubblica.

Tra le priorità operative assegnate ai nuovi contingenti figurano la vicinanza al cittadino, estrinsecazione del concetto di prossimità che guida l’opera dei Carabinieri sin dalla fondazione, che consentirà di consolidare il rapporto di fiducia con i cittadini, attraverso un’azione capillare di “rassicurazione sociale” nei centri abitati e nelle campagne; la prevenzione e il contrasto alla criminalità diffusa, con particolare attenzione alle aree interne e più isolate della provincia; la tutela della legalità e dell’ordine pubblico, a salvaguardia delle attività economiche e produttive locali.

“L’immissione di queste nuove forze rappresenta linfa vitale per il dispositivo di sicurezza” in un territorio che richiede dedizione, profonda conoscenza delle dinamiche locali e una presenza costante e rassicurante.

I neo giunti, insieme ai colleghi più esperti, saranno chiamati a operare “con alto senso del dovere, empatia e rigore”, garantendo la presenza dello Stato anche nelle realtà più periferiche della provincia.

I nuovi militari saranno impiegati presso le Stazioni Carabinieri di Bari Sardo, Belvì, Bitti, Dorgali, Fonni, Gairo, Gavoi, Ilbono, Isili, Laconi, Lanusei, Lodè, Macomer, Mamoiada, Nuoro, Nurri, Oliena, Orani, Orosei, Osidda, Ottana, San Teodoro, Silanus, Siniscola, Sorgono, Tertenia, Tonara, Ulassai, Villagrande Strisailis e Villanova Tulo.