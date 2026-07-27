La poetessa, scrittrice, traduttrice, giornalista culturale e attivista Yuleisy Cruz Lezcano (Nata a Cuba e residente a Marzabotto, in provincia di Bologna) ci ha inviato una poesia dedicata a Fabrizio Pittalis, “Bicio”, il giovane operaio di appena 18 anni che ha perso la vita venerdì 24 luglio in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto nell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti di S’Infurcau, nel territorio di Oniferi.

Un omaggio che nasce dal desiderio di ricordare Fabrizio per ciò che era, prima ancora che come vittima di un incidente sul lavoro: un ragazzo con i suoi sogni, la passione per i cavalli e una vita ancora tutta da costruire. Ma anche una riflessione su tutte le vite spezzate mentre si lavora, perché dietro ogni numero e ogni statistica ci sono un volto, una famiglia, affetti e un futuro che non avrà il tempo di compiersi.

Per Bicio

All'alba portava negli occhi

il colore dei pascoli.

I cavalli riconoscevano il suo passo prima della sua voce.

Li sfiorava come si accarezza i fiori appena nati.

Aveva diciotto anni

e il tempo gli stava ancora davanti.

Tra i quaderni custodiva

sogni più grandi delle stagioni,

l'estate gli aveva chiesto

anche il peso del lavoro.

Entrò tra ferro, rumore

e cumuli di scarti

perché nessuno immagina

la morte quando si esce per vivere.

Un muletto attraversò il suo mattino,

per inglobare nello spettro della morte

la vita.

Orotelli ora abbassa la testa,

una madre abbraccia un'assenza

che non ha confini,

un padre impara il linguaggio

della rabbia e del dolore.

Bussano, bussano alla porta

gli amici cercano ancora Bicio.

Bussano, bussano sulla terra

il suo cavallo si volta

a ogni soffio di vento

e con le briglie appese al tempo,

continua il suo galoppo

nelle strade del ricordo.

Chi dice che i giovani

non conoscono il sacrificio,

non ha visto quel ragazzo

alzarsi prima del sole,

non ha visto i suoi sogni

entrare al lavoro,

non ha visto un futuro

spezzarsi in un istante.

Bicio non appartiene a una statistica,

fa parte dei nomi

che fanno tremare il cuore.

Ora vai anima fanciulla!

Cavalca dove i prati non finiscono!

Più in alto delle colline

che tanto hai amato.

E voi, sì, voi tutti, alzate gli occhi!

Guardatelo con quel sorriso!

Chi l’ha amato

non potrà mai dimenticare.

"Questa poesia - spiega la scrittrice Yuleisy Cruz Lezcano - nasce dal desiderio di restituire a Fabrizio Pittalis ciò che troppo spesso viene sottratto alle vittime del lavoro: la loro identità. Prima di essere un nome in una cronaca o un numero in una statistica, Fabrizio era "Bicio", un ragazzo di diciotto anni con una grande passione per i cavalli, con i quaderni ancora aperti e un futuro da immaginare. I cavalli diventano il simbolo della sua libertà, della sua giovinezza e dei sogni che lo accompagnavano, in contrasto con il ferro e il rumore dell'impianto in cui la sua vita si è spezzata".

La poetessa, scrittrice, traduttrice, giornalista culturale, attivista e professionista della salute ha sottolineato che "leggendo la notizia e guardando Fabrizio, ho voluto immaginarlo ancora sul cavallo, non per allontanarlo dalla memoria, ma per affidarlo a un luogo dove la corsa non conosce più paura. È un omaggio alla sua vita, al suo amore per gli animali e un invito a non dimenticare che dietro ogni morte sul lavoro c'è una storia, una famiglia e un futuro che non ha avuto il tempo di compiersi".