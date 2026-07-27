Senza il loro immediato intervento, l’incendio scoppiato nella serata di ieri, domenica 26 luglio 2026, in via Castaldi a Treviso, sarebbe potuto finire in tragedia, ma Francesco Pischedda e Christina Pinna, una coppia di giovani originari di Bosa, non hanno esitato e sono intervenuti durante il rogo divampato in un appartamento dopo una violenta lite tra una coppia di vicini, contribuendo a mettere in salvo le persone coinvolte e ad avvisare gli altri residenti del condominio.

Francesco è entrato nell’abitazione ormai invasa dal fumo riuscendo a portare fuori la coppia e anche il loro cane. Christina, invece, ha bussato porta dopo porta, avvertendo gli altri condomini del pericolo e permettendo loro di mettersi al sicuro.

Sul gesto dei due giovani è intervenuto anche il presidente della Regione, Veneto Luca Zaia, che ha espresso il proprio ringraziamento attraverso un messaggio sui social:

"Senza Francesco e Christina, l’incendio scoppiato ieri sera in via Castaldi, a Treviso, avrebbe quasi certamente avuto conseguenze drammatiche.

Prima una violenta lite tra una coppia di vicini di casa, poi le disperate richieste di aiuto e infine il rogo. Senza pensarci due volte, Francesco è entrato nell’appartamento ormai invaso dal fumo, riuscendo a mettere in salvo la coppia e anche il loro cane. Christina, nel frattempo, ha bussato porta dopo porta, avvisando gli altri condomini e permettendo loro di mettersi in salvo.

Due gesti di straordinario coraggio che hanno evitato una tragedia e che meritano la gratitudine di tutta la nostra comunità. Un sincero ringraziamento va anche ai Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato e al personale del Suem 118 per il tempestivo e prezioso intervento.

Complimenti a Francesco e Christina, siete un esempio di altruismo e di coraggio che rende orgoglioso il Veneto".

Un grande gesto di umanità che ha trasformato una giovane coppia in veri e propri eroi, pronti a diventare un esempio per la comunità.