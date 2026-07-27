Un inseguimento a tutta velocità sul litorale di Quartu Sant'Elena si è concluso durante la giornata di ieri, domenica 26 luglio 2026, con la denuncia nei confronti di un 21enne, fermato dai Carabinieri dopo una rocambolesca fuga, per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere, guida in stato di ebbrezza alcolica e inottemperanza all’alt, oltre alle violazioni al Codice della Strada contestate.

L’episodio è avvenuto lungo via Lungomare del Golfo, dove il ragazzo, alla guida di una BMW 320d, avrebbe sorpassato a forte velocità un’auto di servizio dell’Arma. I militari hanno immediatamente attivato i dispositivi di emergenza intimando l’alt, ma il conducente avrebbe invece accelerato ulteriormente, dando vita a un inseguimento.

Durante la fuga, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane avrebbe effettuato manovre pericolose e sorpassi azzardati anche in presenza della doppia striscia continua, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

La corsa si è conclusa lungo la Strada Provinciale 17, dove il 21enne è stato individuato e bloccato grazie anche all’intervento di una seconda pattuglia della Stazione Carabinieri di Quartu Sant’Elena. Il giovane avrebbe tentato di nascondersi nelle vie limitrofe prima di essere fermato.

Sottoposto al controllo alcolemico, è risultato positivo con un tasso superiore al doppio del limite consentito dalla legge. Nel corso della successiva perquisizione del veicolo, i militari hanno inoltre trovato un tubo in metallo lungo circa 50 centimetri, nascosto tra il sedile e lo sportello anteriore, che è stato sequestrato.

Per il conducente è scattato il ritiro della patente, mentre sono state contestate anche le sanzioni amministrative relative al sorpasso con striscia continua, alla mancata revisione del mezzo e alla velocità non commisurata.