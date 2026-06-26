Un autobus ha preso fuoco all'interno del deposito dell'Atp di Nuoro, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco della sede centrale.

L'allarme è scattato quando il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe stato provocato da un malfunzionamento di natura elettrica, anche se le cause sono ancora in fase di verifica.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A dei Vigili del fuoco, supportata da un'autobotte. L'intervento si è rivelato determinante per contenere rapidamente il rogo, che si stava propagando alla vegetazione circostante, minacciando alcune abitazioni situate nella zona sovrastante il deposito.

Dopo aver estinto le fiamme, i pompieri hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo, tuttora in corso. L'episodio non avrebbe causato feriti.