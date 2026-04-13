In vista dello sciopero proclamato per il prossimo 29 maggio, la direzione generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari interviene per chiarire la propria posizione, sottolineando l’impegno costante nel mantenere un dialogo aperto e costruttivo con le organizzazioni sindacali.

L’Azienda evidenzia come sia da sempre orientata a garantire il pieno esercizio dei diritti sindacali, favorendo al tempo stesso momenti di partecipazione e confronto con il personale. In questa direzione, anche in occasione della recente assemblea, sono state individuate soluzioni organizzative per accogliere il numero previsto di partecipanti, nel rispetto delle esigenze operative e delle condizioni di sicurezza.

Secondo quanto comunicato, l’Aou ha messo in campo “soluzioni concrete e praticabili” per consentire lo svolgimento dell’assemblea, cercando un equilibrio tra le necessità dei lavoratori e quelle legate alla continuità dei servizi sanitari.

La direzione generale ha inoltre ribadito la volontà di mantenere un’interlocuzione continua e responsabile con le sigle sindacali, sottolineando la complessità delle questioni affrontate, che coinvolgono anche altri livelli istituzionali e organismi competenti, tra cui il Collegio sindacale.

“In un contesto che richiede equilibrio e senso di responsabilità”, l’Azienda rinnova quindi la propria disponibilità a proseguire il confronto, con l’obiettivo di arrivare a soluzioni condivise che sappiano coniugare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con la qualità dei servizi offerti ai cittadini.