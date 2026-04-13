Una settimana interamente dedicata alla prevenzione e alla salute femminile, con visite e consulti gratuiti in diverse specialità mediche. Anche Cagliari aderisce all’(H)Open Week sulla salute della donna, l’iniziativa nazionale promossa da Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata del benessere femminile.

Dal 22 al 29 aprile prossimi, gli specialisti del Policlinico Duilio Casula e dell’Ospedale San Giovanni di Dio offriranno gratuitamente visite, consulenze e momenti informativi, con l’obiettivo di promuovere diagnosi precoce e corretti stili di vita.

Ad aprire la settimana saranno le visite senologiche, in programma il 22 e il 29 aprile al Policlinico Duilio Casula. Le prenotazioni saranno attive dal 17 aprile, telefonando allo 07051096625 dalle 10 alle 12.

Spazio poi alla ginecologia, con appuntamenti il 24 aprile al San Giovanni di Dio. Le prenotazioni saranno possibili dal 13 al 20 aprile (07051093250, dalle 10 alle 12). Due i percorsi disponibili: uno dedicato a disturbi mestruali, dolore e infiammazioni, e un altro focalizzato sulle problematiche uro-ginecologiche.

La prevenzione dermatologica sarà invece al centro delle giornate del 27, 28 e 29 aprile, sempre al San Giovanni di Dio, con visite rivolte in particolare alle donne in gravidanza e alle over 65. Le prenotazioni apriranno il 21 aprile (07051092304).

Non mancherà l’attenzione al cuore: dal 22 al 29 aprile, in diverse giornate, le specialiste della Cardiologia del Policlinico Duilio Casula offriranno consulti telefonici gratuiti per informazioni e consigli sulle principali problematiche cardiovascolari. Il servizio sarà attivo dalle 15 alle 17 al numero 07051096596.

L’iniziativa rientra nell’11ª Giornata nazionale del benessere della donna e punta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, offrendo un’opportunità concreta di accesso gratuito alle cure. Per ulteriori dettagli e per consultare tutte le iniziative disponibili è possibile visitare il sito dedicato ai Bollini Rosa.