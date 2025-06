Incendio, nella notte, in pieno centro a Orgosolo. Le fiamme hanno avvolto un'auto parcheggiata in prossimità di una cabina elettrica in tensione, coinvolta anch’essa nell’incendio.

Proprio la presenza della cabina ha reso le operazioni di spegnimento più complesse e pericolose per la squadra dei Vigili del fuoco inviata sul posto dalla sede di Nuoro.

Dopo aver spento le fiamme e messo in sicurezza l'area, i Vigili del fuoco hanno fatto intervenire il personale Enel, allertato dalla sala operativa, per poter ripristinare la linea elettrica. Non sono chiare le origini dell'incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nuoro.