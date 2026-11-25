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Incidente stradale nella serata di oggi lungo la strada provinciale 36, nell’agro di Olzai. Poco prima delle 20, una Opel Corsa, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata, terminando la propria corsa fuori dalla sede stradale.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro. I soccorritori hanno lavorato per estrarre dall'abitacolo una donna, successivamente affidata alle cure del personale sanitario intervenuto.
Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.