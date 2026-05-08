Con il deposito ufficiale della documentazione presso l’Ufficio elettorale, la corsa alle amministrative di Atzara entra nel vivo. Il gruppo "Atzara Bene Comune" ha presentato la propria lista, confermando la volontà di proseguire il percorso amministrativo tracciato nell'ultimo quinquennio. A guidare la compagine è il sindaco uscente, Alessandro Corona, che si ripropone alla guida della comunità con una squadra che fa dell’esperienza il suo punto di forza.

La lista si presenta agli elettori con una fisionomia ben definita: 7 donne e 3 uomini. La quasi totalità dei componenti (9 su 10) proviene dall'amministrazione uscente, garantendo una continuità diretta con il lavoro svolto dal 2021 a oggi.

Oltre al candidato sindaco Corona, figurano tra i candidati il vicesindaco Pino Pisu, gli assessori Paola Flore, Simona Ruda e Massimo Demelas, e le consigliere Sara Pisu, Stefania Mungari, Loredana Tun e Ilaria Mura. L'unica novità nel gruppo è rappresentata da Sara Arru, giovane madre trasferitasi ad Atzara da alcuni anni, scelta per portare una prospettiva fresca all'interno del nucleo storico. Unico assente rispetto alla vigilia è il consigliere Ivan Flore, che ha dovuto rinunciare alla candidatura per motivi personali, ricevendo comunque il ringraziamento pubblico del gruppo per il lavoro svolto.

Nel presentare il progetto politico, "Atzara Bene Comune" rivendica i risultati ottenuti in un mandato segnato dalla sfida del Covid, superata – si legge nella nota – "con dignità e orgoglio". Nonostante le difficoltà della pandemia, il gruppo sottolinea la capacità di aver intercettato finanziamenti e risorse fondamentali per la creazione di nuovi servizi e strutture, gettando le basi per quello che definiscono un "modello di sviluppo locale".

“Crediamo fortemente nella necessità di contribuire con il nostro tempo, con le nostre energie, con le nostre speranze e i nostri sogni alla difesa dei nostri diritti di cittadine e cittadini per migliorare la vita quotidiana delle persone nel nostro paese. Abbiamo un progetto politico e amministrativo che parte da lontano e che intende andare lontano per cercare di costruire, insieme a voi e ai paesi del nostro territorio, un modello di sviluppo che sappia contrastare lo spopolamento e la carenza di servizi” sottolinea il gruppo politico nella nota.

“Per noi l’amministrazione è uno strumento per costruire il futuro e per questo abbiamo cercato, per la nostra comunità, di dare il massimo e di ottenere finanziamenti capaci di incidere su nuovi e vecchi servizi. Il nostro lavoro ha, fino a oggi, garantito alla nostra comunità risorse capaci di far crescere i servizi e le prospettive future. Abbiamo amministrato, negli ultimi 5 anni, con l’obiettivo di ottenere risorse utili a garantire, alla nostra comunità, nuovi servizi e nuove opportunità”.

Da qui un bilancio del lavoro svolto in questi anni: “Abbiamo pensato progetti e strategie che contribuiranno a rendere il nostro Comune più sociale più a misura delle famiglie, più a misura dei giovani e degli sportivi, più a misura delle aziende, più a misura di cittadino. Abbiamo portato a casa tanti risultati, anche grazie al prezioso contributo degli uffici comunali. Abbiamo creato opportunità, abbiamo portato forze fresche, adesso serve un’amministrazione forte e capace per continuare sulla strada già tracciata”.

“Ci proponiamo quindi, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Atzara – conclude la nota – con il nostro entusiasmo, il nostro programma e la nostra unità. Ci auguriamo che possa avere il vostro sostegno, perché tutti insieme, se restiamo uniti e coesi porteremo avanti grandi progetti per tutta la collettività”.