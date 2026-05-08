Per consentire gli interventi di realizzazione della pavimentazione drenante, da lunedì 11 maggio la strada statale 195 bis "Nuova Sulcitana" sarà chiusa al traffico in direzione Pula, tra gli svincoli di Capoterra e 'Su Loi'. Lo ha reso noto l’Anas.

I lavori interesseranno l'area dello svincolo di Capoterra, da cui attualmente prende avvio il tracciato in direzione Pula, che sarà pertanto interdetto al traffico. Gli interventi, avviati nell'ambito del completamento del nuovo tratto, riguarderanno anche la porzione dell'area di svincolo di prossima apertura in direzione Cagliari. La conclusione dei lavori è prevista entro lunedì 18 maggio.

Il traffico in direzione Pula verrà temporaneamente deviato lungo la vecchia Statale 195.