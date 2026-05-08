“Siamo soddisfatti che il Ministero abbia accolto le richieste avanzate dalla Regione Sardegna e dal comparto. Questo sblocco è fondamentale per i nostri allevatori e conferma che la strada delle vaccinazioni è quella giusta per salvaguardare il patrimonio zootecnico regionale”. L'assessore dell'Agricoltura Francesco Agus commenta così la notizia dello sblocco della movimentazione dei capi bovini nell'isola, a esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 chilometri dai focolai individuati di dermatite bovina, deciso oggi dal Ministero della Salute.

“È importante aver riaperto alla movimentazione extra Regione dei bovini provenienti dalle aree non soggette a restrizioni. Continueremo a lavorare in modo puntuale sui focolai, insieme alle autorità sanitarie e veterinarie, per mantenere circoscritte le aree interessate e garantire sicurezza e continuità al resto del territorio regionale”, continua l'assessore dell'Agricoltura.

“Nella prossima Variazione di bilancio porteremo, inoltre, le risorse necessarie per supportare il settore rispetto agli sforzi fatti in questi mesi, estendendo gli aiuti già erogati per la mancata movimentazione fino al 2026”, prende l'impegno l'assessore Agus.