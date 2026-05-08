Ore di profonda angoscia a Escalaplano. Il paese si è mobilitato per la scomparsa di Camillo Usala, 56 anni, di cui non si hanno più tracce da ieri mattina, giovedì 7 maggio. L’uomo è stato visto l’ultima volta intorno a mezzogiorno; poi il silenzio, che ha spinto i familiari a far scattare immediatamente l'allarme.

Le ricerche, attivate subito dopo la denuncia presentata ai Carabinieri della stazione locale, sono proseguite senza sosta per tutta la notte e la giornata odierna, coinvolgendo un imponente dispositivo di soccorso.

Sui social è partito un tam tam incessante per diffondere la foto del 56enne e raccogliere segnalazioni utili. Anche il sindaco di Escalaplano, Marco Lampis, è intervenuto con un appello accorato alla cittadinanza: “Chiunque lo avesse visto dopo le ore 12 di ieri è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri” ha scritto.