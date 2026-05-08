Dal centro al litorale: prosegue il programma del quinto lotto di asfalti nel territorio di Quartu Sant'Elena. La settimana era iniziata col completamento di via Irlanda. Poi via Biora e ora via San Giovanni, la strada che costeggia il Parco Parodi. Il criterio delle priorità è determinato innanzitutto dal deterioramento e quindi dal grado di pericolosità della strada. L'amministrazione comunale è intervenuta per un totale di circa 60 chilometri di nuovo asfalto. Un lavoro che ha comportato un investimento complessivo di ben 12 milioni di euro, 4,2 nell'ultimo anno.

Tra le strade più critiche sicuramente via San Giovanni, che da via Leonardo da Vinci conduce fino a via dell'Autonomia Regionale Sarda: la stessa amministrazione era già intervenuta qualche anno fa. La strada di accesso al Parco Parodi era stata già interessata dalla scarificazione e dalla posa del binder armato. Nei giorni scorsi si sono conclusi anche i lavori realizzati da Enel e quelli per la liberazione di una condotta delle acque bianche.

Tutto pronto per la conclusione dell'intervento di messa in sicurezza, con l'ultimo step della bitumazione: l'asfalto verrà gettato a caldo per la distesa del tappetino, poi il passaggio del rullo.

L'intervento, cominciato oggi, dovrebbe durare sino a domani. Durante i lavori sarà consentito il passaggio delle auto, con gli operai garantiranno comunque il senso unico alternato, garantendo così meno intralcio possibile.