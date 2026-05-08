Sono stati aperti stamane a Olbia i cantieri di RinnovArea, il Piano straordinario per la riqualificazione del patrimonio di Area. Proseguono gli avvii dei lavori in tutto il territorio regionale del programma da 300 milioni che prevede interventi sugli edifici di edilizia popolare di proprietà di Area, negli ultimi due mesi, da quando è stato inaugurato il Piano, sono stati consegnati i primi lavori in tutti i territori dell’Isola. Oggi i primi cantieri avviati nel capoluogo gallurese riguardano via De Sanctis (17/b - scala 1299), via P.L. Nervi (23 - scala 1396), via S. Petta (25 - scala 1398), via Imperia (8-14 - scala 1353-1354) e viale A. Moro (340-342 - scala 1415-1416).

Gli interventi partiti oggi, per un totale di 1,1 milioni di euro, prevedono il ripristino delle strutture in cemento armato, rifacimento del manto di copertura e del manto di impermeabilizzazione, sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali, rifacimento dei balconi mediante la rimozione della pavimentazione esistente, sostituzione delle ringhiere dei balconi, ripristino degli intonaci esterni, rifacimento della fognatura condominiale e degli impianti condominiali.

L’Accordo quadro RinnovArea è il primo intervento attuativo del Piano straordinario di interventi per la riqualificazione delle case popolari di proprietà di Area. La cura e il miglioramento nella gestione del patrimonio edilizio da parte dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa si realizzerà attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutto il territorio regionale. La distribuzione dei fondi sulle varie aree territoriali è stata definita sulla base di un criterio oggettivo, che è quello del numero degli alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica), e dopo lo stanziamento ulteriore dei fondi FSC, la ripartizione è aggiornata per Cagliari, che conta circa 7 mila alloggi, a oltre 111 milioni di euro che comprendono anche il progetto di Sant’Elia, per Sassari, con circa 6.550 alloggi, a 73 milioni, per Carbonia-Iglesias con circa 4.320 alloggi, a 48 milioni, a Nuoro con circa 3.510 alloggi, a 39 milioni e per Oristano, che conta circa 2.500 alloggi, a 28 milioni euro.

“Riqualificare un edificio significa restituire valore e dignità non solo a chi risiede in quegli alloggi - sottolinea l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu - ma anche al contesto, cambiando la percezione che i residenti hanno di quella via o di quel quartiere. RinnovArea è un Piano che ha l’obiettivo di rispondere alle tante criticità che nel tempo si sono verificate e che richiedevano un intervento incisivo con risorse adeguate”.