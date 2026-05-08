Intorno alle 15 di oggi, un incendio è scoppiato all'interno di un’azienda agricola nel territorio di Alghero, in località Fighera, concentrandosi sotto una tettoia dove erano custoditi diversi macchinari e strumenti di lavoro.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero. Al loro arrivo, gli operatori si sono trovati di fronte a un rogo che aveva già avvolto un trattore e numerosi attrezzi agricoli. Data l'intensità delle fiamme, dalla Centrale di Sassari è stato inviato un secondo mezzo di supporto.

Il bilancio è pesante: gran parte delle attrezzature coinvolte dal rogo è andata purtroppo completamente distrutta. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento, le cause dell'incendio restano in corso di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi.