Partirà a Orosei domani, giovedì 30 aprile, il progetto “Days – SISP – HPV”, l’iniziativa di vaccinazione itinerante promossa dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL 3 di Nuoro. Il primo appuntamento è fissato dalle 14:30 alle 17:30 presso il Poliambulatorio di via Sebastiano Satta 52.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione sanitaria e si sviluppa in sinergia con il concorso “Il miglior spot divulgativo”, rivolto agli studenti delle scuole medie della provincia di Nuoro. La scadenza per la presentazione delle candidature e degli elaborati è fissata al 6 maggio 2026.

Il focus è sul Papilloma virus umano (HPV), una delle infezioni virali più diffuse, spesso asintomatica ma potenzialmente responsabile di patologie gravi, tra cui diversi tumori. La prevenzione passa attraverso informazione, comportamenti responsabili e soprattutto vaccinazione.

"Anche questa iniziativa - sottolinea il direttore generale Francesco Trotta - rientra in una strategia aziendale orientata a rafforzare i programmi di prevenzione, puntando sull’offerta attiva di vaccinazioni e screening. Il contributo delle strutture coinvolte è fondamentale sia dal punto di vista organizzativo sia per una corretta informazione ai cittadini".

Il programma è rivolto in particolare ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2014 (11-12 anni), per i quali il vaccino è gratuito. La somministrazione prevede generalmente due dosi a distanza di almeno 5-6 mesi. L’efficacia della vaccinazione è massima se effettuata prima dell’inizio dell’attività sessuale.

Il calendario delle tappe

Dopo Orosei, il progetto toccherà diversi centri della provincia:

Siniscola : 5 e 7 maggio (14:30 – 17:30)

Sorgono : 9 e 23 maggio (9:00 – 13:00)

Nuoro : 16 e 30 maggio (9:00 – 13.00 e 14:30 – 17:00)

Macomer : 15 e 27 maggio (14:30 – 17:30)

Gavoi : 19 maggio (15:00 – 18:00)

Fonni : 21 maggio (15:00 – 18:00)

Dorgali : 27 e 29 maggio (14:30 – 17:30)

Orani: 28 maggio (15:00 – 18:00)

L’obiettivo è avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, incrementando la copertura vaccinale e sensibilizzando le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione.