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Partirà a Orosei domani, giovedì 30 aprile, il progetto “Days – SISP – HPV”, l’iniziativa di vaccinazione itinerante promossa dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL 3 di Nuoro. Il primo appuntamento è fissato dalle 14:30 alle 17:30 presso il Poliambulatorio di via Sebastiano Satta 52.
L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione sanitaria e si sviluppa in sinergia con il concorso “Il miglior spot divulgativo”, rivolto agli studenti delle scuole medie della provincia di Nuoro. La scadenza per la presentazione delle candidature e degli elaborati è fissata al 6 maggio 2026.
Il focus è sul Papilloma virus umano (HPV), una delle infezioni virali più diffuse, spesso asintomatica ma potenzialmente responsabile di patologie gravi, tra cui diversi tumori. La prevenzione passa attraverso informazione, comportamenti responsabili e soprattutto vaccinazione.
"Anche questa iniziativa - sottolinea il direttore generale Francesco Trotta - rientra in una strategia aziendale orientata a rafforzare i programmi di prevenzione, puntando sull’offerta attiva di vaccinazioni e screening. Il contributo delle strutture coinvolte è fondamentale sia dal punto di vista organizzativo sia per una corretta informazione ai cittadini".
Il programma è rivolto in particolare ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2014 (11-12 anni), per i quali il vaccino è gratuito. La somministrazione prevede generalmente due dosi a distanza di almeno 5-6 mesi. L’efficacia della vaccinazione è massima se effettuata prima dell’inizio dell’attività sessuale.
Il calendario delle tappe
Dopo Orosei, il progetto toccherà diversi centri della provincia:
Siniscola: 5 e 7 maggio (14:30 – 17:30)
Sorgono: 9 e 23 maggio (9:00 – 13:00)
Nuoro: 16 e 30 maggio (9:00 – 13.00 e 14:30 – 17:00)
Macomer: 15 e 27 maggio (14:30 – 17:30)
Gavoi: 19 maggio (15:00 – 18:00)
Fonni: 21 maggio (15:00 – 18:00)
Dorgali: 27 e 29 maggio (14:30 – 17:30)
Orani: 28 maggio (15:00 – 18:00)
L’obiettivo è avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, incrementando la copertura vaccinale e sensibilizzando le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione.