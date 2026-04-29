Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile, lungo la SP 59 bis, all’altezza di Cala Ginepro, nel territorio di Arzachena. Intorno alle 12:30, per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli che procedevano in sensi opposti di marcia si sono scontrati frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’impatto.

Ad avere la peggio è stato il conducente di uno dei veicoli coinvolti, soccorso dal personale del 118 e trasportato in pronto soccorso per accertamenti. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.