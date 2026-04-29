Temperature in calo, a partire da domani, giovedì 30 aprile, in tutta l'Italia, rimanendo però nei valori medi per il periodo. Sono attesi rovesci isolati, ma di moderata intensità. Per il giorno del Primo Maggio, il sole farà il suo ritorno quasi ovunque, con solo qualche breve acquazzone previsto in Sardegna, Sicilia e Calabria.

Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che afferma: "Ci prepariamo a salutare la prolungata e anomala 'Estate d'Aprile' - spiega - per accogliere correnti più fresche dai Balcani. Questa dinamica riporterà una vera e propria 'uguaglianza termica' su tutto il Paese proprio in concomitanza con la Festa del Lavoro".

Al momento, sottolinea Tedici, l'Italia risulta letteralmente divisa in due dal punto di vista meteorologico, con sole e caldo anomalo (26-28 gradi) al Centro-Sud e instabilità al settentrione. La 'svolta termica' arriverà da domani, con l'ingresso di aria più fresca dai Balcani che "farà scendere le temperature su tutta la Penisola, spegnendo il caldo pre-estivo anche al Centro-Sud.

"Assisteremo al passaggio di isolati rovesci "'a macchia di leopardo' - nota Tedici - concentrati in particolar modo sul Nord-Ovest e lungo la fascia adriatica. Si tratterà comunque di fenomeni veloci, né particolarmente forti né diffusi".

Per il 1° Maggio si prevede quindi un clima fresco, in linea con la media stagionale, con temperature intorno ai 22-23°C. Durante il Ponte, ci attendiamo un ulteriore miglioramento significativo. Il vento si calmerà e le condizioni meteorologiche miglioreranno anche in Sicilia. Le massime cominceranno a salire gradualmente, superando leggermente le medie, con punte di 25°C previste al Nord.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 29 aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere rovescio o temporale, nelle zone interne con cumulati deboli o localmente moderati.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali.

Mari: prevalentemente mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 30 aprile

Cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore nord-orientale nelle prime ore del mattino e nelle zone interne nelle ore pomeridiane associati a isolate precipitazioni, anche a carattere di rovesci o temporale, con cumulati deboli.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime stazionarie in diminuzione sul settore nord-orientale e stazionarie altrove.

Venti: deboli dai quadranti orientali con rinforzi fino a forti sulla costa settentrionale.

Mari: localmente poco mossi sui settori occidentali, mossi altrove.

Previsioni per la giornata di venerdì 1° maggio

Cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Temperature: in lieve diminuzione in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali, con rinforzi sino a forti sulla costa settentrionale in mattinata. Attenuazione della ventilazione dalla serata.

Mari: mossi, localmente molto mossi sul settore settentrionale e orientale.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo generalmente poco nuvoloso. Per domenica si prevede cielo velato con aumento della copertura medio-bassa in serata. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sabato e in aumento il giorno seguente, mentre le massime tenderanno a un progressivo aumento. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti orientali. I mari saranno generalmente mossi.