Incidente stradale, durante la mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, nella zona industriale di Elmas, in via delle Miniere, dove per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate in un incrocio della zona produttiva.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Cagliari, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Entrambi i conducenti dei due mezzi sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto con le ambulanze del Servizio Territoriale di Emergenza. Sono stati trasferiti in ospedale, ma secondo le prime informazioni non risulterebbero fortunatamente in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le Forze dell’ordine competenti, impegnate nei rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

L’area è stata temporaneamente interessata da rallentamenti al traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.