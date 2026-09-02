Nell’ambito di Adiosa Fest 2026, il Comune di Sarule promuove un Concorso Letterario di Poesia e Prosa in Lingua Sarda e in Lingua Italiana.

Ci sono parole che attraversano il tempo senza invecchiare.

Parole nate dalla penna di un poeta e diventate, generazione dopo generazione, patrimonio di un’intera comunità. Parole che hanno lasciato la pagina per entrare nella musica, nella memoria e nel cuore di un popolo.

È questa la storia di Salvatore Sini, poeta originario di Sarule, al quale la Sardegna deve uno dei testi più intensi e universali della sua tradizione poetica: A Diosa, i versi che hanno dato vita all’immortale Non potho reposare.

A più di un secolo dalla nascita di quella straordinaria pagina poetica, il Comune di Sarule sceglie di celebrare il proprio illustre concittadino attraverso la forza ancora viva della parola.

Nasce così, nell’ambito di Adiosa Fest 2026 – 111 anni di emozioni senza tempo, che contempla tra le sue iniziative il Concorso Letterario di Poesia e Prosa “Salvatore Sini”, un appuntamento culturale che vuole essere insieme omaggio alla memoria e sguardo verso il futuro.

Perché la poesia non appartiene soltanto al tempo in cui viene scritta. La poesia resta.

Resta quando racconta un amore, quando custodisce un ricordo, quando dà voce alla nostalgia, quando descrive un paesaggio, quando parla della terra natale, quando racconta l’identità di una comunità e quando riesce a trasformare un sentimento personale in un’emozione condivisa.

Adiosa Fest 2026 vuole celebrare questo straordinario patrimonio letterario non soltanto guardando al passato, ma invitando nuove voci a scrivere il presente e, idealmente, il futuro della parola.

Il Premio “Salvatore Sini” si rivolge pertanto a poeti e scrittori, giovani e adulti, chiamati a confrontarsi con la forza espressiva della lingua sarda e della lingua italiana.

Un concorso a tema libero, nel quale ogni autore potrà raccontare il proprio mondo attraverso la poesia e la prosa: l’amore e gli affetti, la memoria e il tempo, la Sardegna e i suoi paesaggi, le radici e il senso di appartenenza, la vita e le sue emozioni.

In questa prospettiva, il Comune di Sarule affida idealmente alla poesia e alla prosa di oggi il compito di raccogliere il testimone di una grande eredità culturale, affinché la voce di Salvatore Sini continui a dialogare con le nuove generazioni.

Con questo spirito, il Comune di Sarule invita poeti e scrittori a partecipare alla prima edizione del Premio “Salvatore Sini”, contribuendo, attraverso la propria creatività, a mantenere viva la straordinaria forza della parola e della cultura sarda.

Il Comune di Sarule, nell’ambito delle iniziative culturali di Adiosa Fest 2026, istituisce e promuove la Prima Edizione del Concorso Letterario di Poesia e Prosa “Salvatore Sini”, dedicato alla figura e all’opera del poeta e scrittore Salvatore Sini, originario di Sarule e autore dei celebri versi di A Diosa, resi immortali anche attraverso la canzone Non potho reposare.

L’iniziativa intende valorizzare la lingua e la letteratura sarda e italiana, promuovendo la creatività letteraria e favorendo il dialogo tra memoria, identità e contemporaneità.

Il tema delle opere è libero. Gli autori sono invitati a interpretare liberamente, attraverso la poesia e la prosa, emozioni, sentimenti, paesaggi, storie, ricordi e appartenenze, lasciandosi eventualmente ispirare dalla forza evocativa dei versi di Salvatore Sini.

Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni:

SEZIONE A – POESIA IN LINGUA SARDA

La sezione è aperta a componimenti poetici originali scritti in lingua sarda, in qualunque variante linguistica e ortografica utilizzata nell’Isola.

Sono ammessi sia componimenti in rima sia in versi liberi.

È ammessa la presentazione di una sola poesia, rigorosamente inedita, non pubblicata e non premiata in altri concorsi o manifestazioni.

Il componimento non dovrà superare i 50 versi.

SEZIONE B – POESIA IN LINGUA ITALIANA

La sezione è aperta a componimenti poetici originali scritti in lingua italiana, a tema libero.

È ammessa la presentazione di una sola poesia, inedita, non pubblicata e non premiata in altri concorsi o manifestazioni.

Il componimento non dovrà superare i 50 versi.

SEZIONE C – PROSA IN LINGUA SARDA

La sezione è dedicata a racconti, prose narrative, riflessioni, memorie e altri testi letterari originali scritti in lingua sarda, in una qualsiasi delle varianti linguistiche della Sardegna.

L’elaborato dovrà essere rigorosamente inedito, non pubblicato e non premiato in altri concorsi o manifestazioni.

Il testo non dovrà superare le 3 cartelle, per un massimo indicativo di 30 righe per pagina.

È consigliata, ove necessario, una breve spiegazione delle parole o espressioni idiomatiche meno facilmente comprensibili e la traduzione in lingua italiana dell’elaborato.

SEZIONE D – PROSA IN LINGUA ITALIANA

La sezione è dedicata a racconti, prose narrative, memorie, riflessioni e altri testi letterari originali scritti in lingua italiana, a tema libero.

L’elaborato dovrà essere rigorosamente inedito, non pubblicato e non premiato in altri concorsi o manifestazioni.

Il testo non dovrà superare le 3 cartelle, per un massimo indicativo di 30 righe per pagina.

Il tema delle opere è libero.

Gli autori sono invitati a esprimere liberamente la propria sensibilità attraverso la poesia e la prosa, affrontando temi quali l’amore, la memoria, la Sardegna, il paesaggio, le radici, l’identità, il tempo, la nostalgia, gli affetti, la vita e le relazioni umane.

Particolare attenzione potrà essere riservata alle opere che sappiano instaurare un dialogo ideale con la figura e la produzione poetica di Salvatore Sini, senza che ciò costituisca tuttavia un vincolo tematico.

L’eventuale ispirazione ai versi di A Diosa – Non potho reposare dovrà tradursi in una rielaborazione originale e personale, senza riprodurre testi già esistenti.

La partecipazione al Concorso è libera e gratuita.

Ogni autore può partecipare a più sezioni, purché con opere diverse.

Non saranno ammessi elaborati già pubblicati, anche parzialmente, su libri, riviste, giornali, siti internet, social network o altre forme di diffusione, né opere già risultate vincitrici o premiate in altri concorsi letterari.

Gli elaborati dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 14 settembre 2026 al seguente indirizzo:

Comune di Sarule

Via Emilio Lussu, 1

08020 Sarule (NU)

e riportare la seguente dicitura:

Concorso Letterario di Poesia e Prosa “SALVATORE SINI” – ADIOSA FEST 2026

indicando la SEZIONE alla quale si partecipa:

SEZIONE A – Poesia sarda

SEZIONE B – Poesia in italiano

SEZIONE C – Prosa in lingua sarda

SEZIONE D – Prosa in lingua italiana

NON dovrà essere indicato il mittente.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per ritardi, smarrimenti, disguidi postali o mancata consegna.

Per garantire l’assoluta imparzialità della valutazione, gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima, secondo le seguenti modalità:

Il concorrente dovrà presentare n. 5 copie dello stesso elaborato, prive di qualsiasi riferimento che possa consentire l’identificazione dell’autore. Ciascuna copia dell’elaborato dovrà riportare esclusivamente lo PSEUDONIMO scelto dal concorrente. Non dovranno essere indicati il nome, il cognome o altri dati identificativi dell’autore. Le cinque copie dell’elaborato dovranno essere inserite in una busta principale. All’interno della busta principale dovrà essere inserita una seconda busta, più piccola e debitamente sigillata, contenente un foglio con le generalità del concorrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail) e lo PSEUDONIMO utilizzato per l’elaborato. Al momento della ricezione e dell’apertura delle buste principali, la Segreteria del concorso o la Giuria provvederà ad assegnare a ciascun elaborato un numero progressivo identificativo. Lo stesso numero verrà riportato anche sulla relativa busta contenente i dati anagrafici, che dovrà rimanere rigorosamente sigillata. Durante tutta la fase di valutazione, la Giuria esaminerà esclusivamente gli elaborati identificati mediante il relativo numero e/o pseudonimo, senza avere accesso alle generalità dei concorrenti. Le buste contenenti i dati anagrafici non potranno essere aperte fino al completamento delle operazioni di valutazione e all’assegnazione dei premi. Solo al termine della valutazione, la Giuria procederà all’apertura delle buste sigillate, associando ciascun numero identificativo alle generalità del rispettivo concorrente e procedendo così all’individuazione dei vincitori e degli eventuali segnalati. La violazione delle modalità di anonimato sopra indicate, qualora consenta di identificare il concorrente prima della conclusione delle operazioni di valutazione, potrà comportare l’esclusione dell’elaborato dal concorso.

Il carattere per la presentazione degli elaborati dovrà essere Times New Roman, corpo 12, con interlinea 1,5.

Gli autori, con la partecipazione al Concorso, autorizzano il Comune di Sarule, senza alcuna pretesa economica, a pubblicare e utilizzare gli elaborati presentati nell’ambito delle attività istituzionali e culturali connesse al Concorso e ad Adiosa Fest 2026, anche attraverso pubblicazioni cartacee e digitali, siti internet, social network, comunicati stampa e materiali promozionali.

I diritti d’autore sulle opere rimangono in ogni caso di proprietà dei rispettivi autori.

La partecipazione al Concorso non comporta alcuna cessione definitiva dei diritti patrimoniali sull’opera.

Gli elaborati saranno sottoposti al giudizio di una Giuria, composta da studiosi, scrittori, poeti, esperti di lingua e letteratura sarda e italiana e personalità del mondo della cultura.

La Giuria procederà alla valutazione delle opere tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti criteri:

qualità letteraria;

originalità e creatività;

efficacia espressiva;

profondità dei contenuti;

padronanza linguistica;

capacità evocativa;

coerenza con lo spirito e le finalità del Concorso.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

La Giuria potrà inoltre assegnare menzioni speciali e segnalazioni di merito alle opere ritenute particolarmente significative.

Saranno assegnati i seguenti riconoscimenti:

1° Premio – SEZIONE A – POESIA IN LINGUA SARDA: € 300,00

1° Premio – SEZIONE B – POESIA IN LINGUA ITALIANA: € 300,00

1° Premio – SEZIONE C – PROSA IN LINGUA SARDA: € 300,00

1° Premio – SEZIONE D – PROSA IN LINGUA ITALIANA: € 300,00

I premi saranno assegnati dalla Giuria secondo le modalità previste dal presente regolamento.

In caso di ex aequo, la Giuria potrà procedere alla suddivisione del premio previsto oppure individuare differenti forme di riconoscimento.

I nomi dei vincitori saranno resi noti nel corso del Gala – Adiosa Fest 2026, manifestazione conclusiva dedicata ai 111 anni di emozioni senza tempo nel segno di Non potho reposare e della figura di Salvatore Sini.

La data, l’orario e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicati dal Comune di Sarule attraverso i propri canali istituzionali e quelli ufficiali della manifestazione.

I vincitori saranno invitati a presenziare personalmente alla cerimonia.

In caso di comprovato impedimento, il premio potrà essere ritirato da persona delegata, previa comunicazione alla Segreteria organizzativa.

La partecipazione al Concorso comporta la piena conoscenza e accettazione del presente regolamento.

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione e allo svolgimento del Concorso, alla comunicazione dei risultati e alle attività istituzionali e culturali collegate all’iniziativa, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Con la partecipazione, l’autore autorizza il Comune di Sarule a utilizzare il proprio nome e cognome, esclusivamente nell’ambito della comunicazione relativa al Concorso e alla manifestazione Adiosa Fest 2026.

La partecipazione al Concorso implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.

La mancata osservanza anche di una sola delle disposizioni previste potrà comportare l’esclusione dell’elaborato.

Il Comune di Sarule si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per motivi organizzativi, dandone tempestiva comunicazione attraverso i propri canali ufficiali.