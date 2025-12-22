La settimana di Natale inizia con maltempo su gran parte dell'Italia a causa di un vortice alimentato da correnti più fredde provenienti dall'est. Secondo Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, gli effetti di questo cambiamento meteorologico si faranno sentire sin da oggi, lunedì 22, con precipitazioni intense soprattutto nel Nord-Ovest, Sardegna e Sicilia. Sulle Alpi Occidentali sono previste abbondanti nevicate con accumuli fino a 100-120 centimetri di neve fresca in sole 24 ore nella zona di Artesina e Prato Nevoso (Alpi Marittime).

"Un fenomeno davvero importante come non si vedeva da anni in questa zona" commenta il meteorologo. Tra martedì 23 e venerdì 26 sul Mediterraneo centro-occidentale resterà intrappolata un'area di bassa pressione con maltempo diffuso sull'Italia. Oltre a piogge sparse un po' ovunque e a venti sostenuti dai quadranti orientali (SE-E-ENE-NE), avremo anche il ritorno della neve a quote relativamente basse sull'Appennino settentrionale. Da segnalare anche una burrascosa Bora a Trieste. Questo vortice nel Mediterraneo verrà alimentato costantemente da fredde correnti da Est con un inevitabile calo termico e abbassamento della quota neve su alcune zone.

Sui rilievi al confine tra Liguria, Emilia e Toscana, si osserveranno nevicate oltre i 700-800 metri con accumuli oltre i 1000 metri di quota. Sarà invece un bianchissimo Natale in tutte le aree sopra i 1000-1200 metri sul Piemonte occidentale e meridionale e in Valle d'Aosta. "Anzi, attenzione se dovete muovervi verso queste zone - afferma Brescia - perché oltre i 1200-1300 metri di quota gli accumuli supereranno facilmente i 150 centimetri. Sorprese anche a Cuneo città".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 22 dicembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con occasionali piovaschi nelle prime ore, specie a sud e a est; dal pomeriggio precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati fino a moderati, specie a ovest.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, specie a ovest; massime stazionarie o in lieve aumento.

Venti: prevalentemente deboli meridionali; locali rinforzi da ovest sulle coste sudoccidentali in serata.

Mari: prevalentemente mossi; molto mossi i bacini occidentali.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 23 dicembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati fino a moderati, specie a ovest; fenomeni in attenuazione ed esaurimento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Locale neve a quote maggiori di 1200 -1300 m.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo; massime in sensibile calo, specie al centro-nord.

Venti: prevalentemente deboli occidentali; locali rinforzi da ovest sud-ovest sulle coste occidentali nelle prime ore.

Mari: prevalentemente molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso, con possibilità occasionali deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in calo mercoledì e stazionarie giovedì, le massime saranno in aumento, specie mercoledì. I venti soffieranno deboli e variabili. I mari saranno mossi o molto mossi.