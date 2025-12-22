Incidente stradale durante la serata di ieri, domenica 21 dicembre sulla strada provinciale 18 in direzione Argentiera, in provincia di Sassari, dove, per cause ancora da ricostruire, un'auto e un furgone sono usciti di strada.

Intervento immediato, attorno alle ore 21:00, dei Vigili del fuoco di Porto Torres, che hanno provveduto a soccorrere le tre persone coinvolte nel sinistro, due erano a bordo del furgone, e una della vettura.



Sul luogo dell'incidente anche il personale medico del 118 di Campanedda e la Polizia stradale di Alghero.