Ancora un residuo di instabilità al Sud, e sole al Centro Nord: in generale "il quadro meteorologico sull'Italia sta andando incontro a un generale miglioramento" grazie all'anticiclone delle Azzorre, "in fase di espansione dall'Oceano Atlantico verso Est". Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

Al Sud, secondo Tedici, si prevedono ancora "precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio, sulla Sicilia centro-orientale tirrenica, sul settore ionico e sulla Calabria". Attesi forti venti sulle regioni adriatiche centrali e al Meridione.

Nei giorni successivi, prosegue la nota, si prevede "una fase di stabilità atmosferica d'inizio autunno con clima mite e prevalenza di sole. Questa configurazione si estenderà a gran parte del Centro e a tutto il Nord, con temperature massime che raggiungeranno i 20-22°C al settentrione e si attesteranno sui 23-24°C al Centro".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, martedì 13 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Locali nebbie o foschie mattutine sul settore nord-occidentale.

Temperature: minime in calo, localmente anche moderato, massime in leggero aumento sul settore occidentale e in lieve diminuzione sulla costa orientale.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti nord-orientali tendenti alla variabilità in serata.

Mari: mossi, localmente molto mossi sulla costa orientale. Attenuazione del moto ondoso sul settore settentrionale e occidentale dalla serata.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 14 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso con passaggi di nubi alte nella seconda parte della giornata.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: poco mossi, mossi sulla costa orientale.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Per giovedì le temperature tenderanno ad aumentare, mentre per venerdì si prevedono stazionarie o in lieve calo. I venti soffieranno deboli di direzione variabile. I mari saranno prevalentemente poco mossi.